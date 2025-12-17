خبرگزاری کار ایران
چادرملو در هشت ماه از رکورد فروش کل سال قبل عبور کرد

درآمد تجمیعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در هشت‌ماهه نخست امسال به حدود ۵۸ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان رسید و از رقم ۵۶ هزار میلیاردتومانی فروش کل سال ۱۴۰۳ عبور کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو،  چادرملو در آبان امسال موفق به کسب درآمد ۸ هزار و ۴۶۹ میلیاردتومانی از فروش محصولات خود در بازارهای داخلی شد.

 قابل‌ذکر است که درآمد تجمیعی «کچاد» در هشت ماه نخست امسال رشد ۷۴درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.

 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در آبان‌ماه سال جاری با عملکردی قابل‌قبول، موفق به شناسایی بیشترین درآمد خود از فروش «فولاد» شد. این رقم بالغ بر ۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده سهم ۴۲درصدی از کل درآمد ماهانه «کچاد» است.

 پس از «فولاد»، «کنسانتره آهن خشک» با درآمد ۳ هزار و ۳۶۱ میلیاردتومانی در جایگاه دوم قرار دارد که سهم ۴۰درصدی از درآمد چادرملو را به خود اختصاص داده است.

