تختال فولاد هرمزگان از سد خاموشی‌ها عبور کرد

تختال فولاد هرمزگان از سد خاموشی‌ها عبور کرد
تولید تختال فولاد هرمزگان در هشت‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴، با وجود اعمال محدودیت‌های شدید برق از ابتدای سال، با ثبت رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از یک‌میلیون تن رسید و رکوردی کم‌سابقه در تاریخ بهره‌برداری این شرکت به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، این شرکت در هشت‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ موفق به تولید یک‌میلیون و ۶۰ هزار و ۹۸۹ تن تختال شد؛ رقمی که در مقایسه با تولید ۸۶۰ هزار و ۶۱ تن در مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۲۳ درصدی حکایت دارد.

دستیابی به این سطح از تولید در شرایطی رقم خورده که محدودیت‌های انرژی، به‌ویژه برق، همانند سال گذشته بر صنعت فولاد کشور تحمیل شده است. با این حال، تفاوت مهم سال جاری با سال قبل، آغاز محدودیت‌های انرژی از اواسط فروردین‌ماه و عملاً از ابتدای سال برای فولادسازان بوده است؛ موضوعی که ریسک افت تولید را به‌طور محسوسی افزایش داد.

فولاد هرمزگان با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و خرید برق از بورس انرژی و همچنین با اتکا به دانش فنی، برنامه‌ریزی دقیق و تخصص کارکنان خلاق خود توانست نه‌تنها اثر محدودیت‌ها را مهار کند، بلکه سطح تولید تختال را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، رکورد ثبت‌شده در تولید تختال طی این دوره، بالاترین سطح تولید در تاریخ بهره‌برداری فولاد هرمزگان به‌شمار می‌رود و نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع انرژی در این شرکت فولادی است.

تختال فولاد هرمزگان از سد خاموشی‌ها عبور کرد

 

