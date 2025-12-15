تدوین استراتژیهای گروه فولاد مبارکه براساس آخرین وضعیت صنعت فولاد جهان
مشاور استراتژی و تعالی سازمانی گروه فولاد مبارکه گفت: استراتژیهای گروه فولاد مبارکه براساس آخرین وضعیت صنعت فولاد جهان تدوین شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، الهوردی تقوی، مشاور استراتژی و تعالی سازمانی گروه فولاد مبارکه در ارائهای با موضوع تبیین استراتژیهای گروه فولاد مبارکه در اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای گروه فولاد مبارکه گفت: استراتژیهای گروه فولاد مبارکه براساس آخرین وضعیت جهان فولاد تا سال ۲۰۲۴ و بررسی دورنمای کشور تدوین شده است؛ در این ارایه ابتدا تحلیلی از وضعیت فولاد دنیا مطرح شد که طبق آن روند تولید فولاد جهانی از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۱ صعودی بوده و از سال ۲۰۱۵ شیب رشد کاهش یافته است؛ مصرف سرانه فولاد در برخی کشورهای پیشرفته (چین، کره جنوبی، اروپا، آمریکا) کاهش، اما در برخی کشورها در حال توسعه (هند، ترکیه، برخی کشورهای شرق آسیا) افزایش یافته است.
وی افزود: مصرف سرانه فولاد در ایران حدود ۲۲۴ کیلوگرم است که نسبت به سال قبل حدود ۵ کیلو افزایش یافته اما رشد مطلوبی نبوده و با بهبود شرایط اقتصادی ممکن است تا ۳۰۰ کیلوگرم افزایش یابد. انتظار میرود در سال آینده چشمانداز مثبت برای فولاد با بهبود اقتصاد جهانی داشته باشیم، اما کاهش تقاضا، کاهش سودآوری شرکتهای فولادی، تغییرات در بازار چین و اختلالات زنجیره تأمین میتواند بر صنعت فولاد تأثیرگذار باشند.
ایشان تصریح کرد: ظرفیت تولید خام فولاد تا سال ۲۰۲۷–۲۰۳۰ ممکن است در برخی کشورها افزایش یابد؛ مازاد ظرفیت جهانی و فاصله بین ظرفیت و تولید واقعی در حال افزایش است. ضریب بهرهبرداری جهانی در سالهای اخیر تا حدود ۷۶–۸۱ درصد بوده و احتمال کاهش تا سال ۲۰۲۷ وجود دارد. با وجود کاهش تقاضا و قیمتهای فولادی، برخی کشورها همچنان در حال سرمایهگذاری برای ظرفیتسازی جدید (به ویژه در هند و برخی کشورهای خلیج فارس و شرق آسیا) هستند.
مشاور استراتژی و تعالی سازمانی گروه فولاد مبارکه گفت: سودآوری صنعت فولاد در جهان کاهشی است و احتمال میرود برخی شرکتها زیانده شوند یا سود کمتری کسب کنند. در حال حاضر صادرات فولاد چین بهشدت افزایش یافته است (سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱۸ میلیون تن؛ احتمال افزایش بیشتر در سالهای آتی). ظرفیت فعلی تولید فولاد هند حدود ۱۴۰ میلیون تن است و هدف رساندن این میزان به حدود ۳۹۰–۴۰۰ میلیون تن در آینده نزدیک را دارد.
دکتر تقوی در ادامه در رابطه با وضعیت صنعت فولاد در کشور گفتند ،ایران جایگاه دهم دنیا در تولید فولاد را دارد؛ رشد صنعت فولاد در دهههای اخیر بالا بوده اما با چالشهای ناترازی انرژی، قیمتهای بالای انرژی، عدم ثبات قوانین، ناترازی زیرساختها و مشکلات زنجیره تأمین روبهرو است. گسترش ظرفیتهای داخلی در آینده، در کنار محدودیتهای گاز و برق، میتواند دامنه تولید و بهرهبرداری را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در ادامه افزود: برخی واحدهای فولادی داخلی با مصرف برق بالاتر از سایرین روبهرو هستند و پروژههای بهینهسازی و بازسازی کورهها برای کاهش مصرف برق ضروری است. ضریب بهره برداری فعلی زنجیره صنعت در بخشهای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی حدود ۹۰–۹۲ درصد در برخی بخشها در حدود ۶۰–۶۳ درصد در سطح کل کشور است و با پروژههای در دست اجرا تا حدود ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت کل کشور میرسد اما همچنان کمبودها وجود دارد (به ویژه گاز).
دکتر تقوی نهایتا در رابطه با گروه فولاد مبارکه فرمودند گروه فولاد مبارکه درصد تبدیل شدن به یک تولیدکننده فولاد سبز و هوشمند و قرار گرفتن در جمع ۲۰ شرکت فولادی برتر دنیاست و علاوه بر بهبود سهم بازار با تمرکز بر محصولات پیشرفته و ویژه، افزایش صادرات و درآمدهای جدید را نیز دنبال میکند. همچنین فولاد مبارکه درصدد است تا سهم خود از تولید محصولات فولادی (حدود ۱۸ میلیون تن) کشور ،تا افق ۱۴۱۴ را حفظ کند.