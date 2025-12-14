به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، والح احمدپور، سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت فولاد هرمزگان با اعلام خبر فوق در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بیان کرد: پیرو صدور مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فولاد هرمزگان در نظر دارد 40 میلیون اوراق مرابحه 48 ماهه به میزان 40 هزار میلیارد ریال از تاریخ 23 آذر ماه به سه روز منتشر کند.

وی افزود: مبلغ اسمی هر ورقه به میزان یک میلیون ریال با نرخ سود سالانه 23 درصد و مواعد پرداخت سود هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار خواهد بود. این اوراق به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت و تامین مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای منتشر می‌شود.

احمدپور تاکید کرد: انتظار می‌رود با انتشار این اوراق در بازار سرمایه و تامین مالی مناسب از این طریق، سرعت اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت بیش از گذشته شود و در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.

وی خاطرنشان کرد: اوراق مرابحه نوعی اوراق مالی اسلامی هستند که بر پایه عقد مرابحه طراحی شده‌اند. این اوراق یکی از ابزارهای مهم در نظام مالی اسلامی به شمار می‌روند که به‌ویژه در تامین مالی سرمایه در گردش، خرید، اجرای پروژه‌ها و نیازهای سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود. این اوراق به‌طور کلی برای تامین منابع مالی به روشی شرعی طراحی شده‌اند.

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد: این اوراق نشان‌دهنده مالکیت مشاع در دارایی‌های قابل نقل و انتقال بوده و یکی از روش‌های تامین مالی کم‌ریسک در بازار سرمایه محسوب می‌شوند. در این مدل، نهاد منتشرکننده (بانک، دولت یا شرکت) کالا یا خدماتی را از یک تأمین‌کننده خریداری کرده و سپس آن را به خریداران اوراق با قیمتی بالاتر می‌فروشد.