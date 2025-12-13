خبرگزاری کار ایران
مدیر عامل گروه فولاد مبارکه در همایش علم،صنعت و پرسش از آب؛

پیچیدگی مسائل جدید صنعت نیازمند گروه‌های کانونی و اندیشکده‌های تخصصی است

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در همایش علم، صنعت و پرسش از آب گفت: پیچیدگی مسائل جدید صنعت نیازمند گروه‌های کانونی و اندیشکده‌های تخصصی است و اگر برای آینده برنامه‌ریزی نکنیم، چالش‌های ده سال آینده چند برابر خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در همایش علم، صنعت و پرسش از آب، با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری یک الگوی نوین برای تعامل صنعت و دانشگاه، گفت: خوشحالم که امروز میزبان جمعی از اساتید و صاحب‌نظران هستم. هدف ما از برگزاری این جلسه، استفاده از ظرفیت فکری نخبگان برای تحلیل دقیق‌تر چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی بزرگ‌ترین بنگاه صنعتی ایران است.

وی با اشاره به اهمیت گفتمان‌سازی مشترک میان صنعت و دانشگاه افزود: انتظار ما این است که دانشگاه‌ها میدان واقعی صنعت را ببینند و مسائل را از نزدیک لمس کنند. امروز نمونه‌ای از همین مسائل را تجربه کردیم؛ به‌محض ورود به کارخانه با چالش قطعی  و محدودیت جدی دسترسی به گاز مواجه شدیم. مواردی از این دست همان چالش‌های واقعی است که باید در تحلیل‌ها دیده شود.

زرندی با بیان اینکه فولاد مبارکه در سال جاری با کمبود جدی آب و انرژی مواجه بوده است، تصریح کرد: در سال گذشته و امسال، چند روز خط تولید به دلیل نبود آب، برق و گاز متوقف شد. این اتفاق در صنعتی که در صدر تولید کشور قرار دارد، موضوعی بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: سهم فولاد مبارکه طی سالیان اخیر از آب حوضه زاینده رود تنها یک و نیم درصد بوده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به بهبود چشمگیر مصرف آب در این شرکت گفت: مصرف آب از ۱۶ مترمکعب بر یک تن فولاد به حدود ۲.۵ مترمکعب کاهش یافته است؛ اما باز هم شرایط جامعه و ذهنیت افکار عمومی اجازه درست دیده شدن این موفقیت‌ها را نمی‌دهد.

زرندی با اشاره به پیچیدگی مسائل مرتبط با جامعه محلی تصریح کرد: در حوزه مسئولیت اجتماعی، طرح‌های گسترده‌ای اجرا شده، اما همچنان با افزایش انتظارات روبرو هستیم. مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی در کنار مسائل فنی، ترکیبی پیچیده ایجاد کرده که نیازمند تحلیل‌های عمیق‌تر است.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به تصمیم‌گیری‌های دشوار درباره توسعه در سواحل جنوبی کشور گفت: انتقال یا توسعه فعالیت‌ها در جنوب مزایا و چالش‌های خود را دارد؛ از مسائل اجتماعی استان اصفهان تا وابستگی زنجیره تأمین و بازار مصرف به مرکز کشور. این تصمیمات باید با نگاه حداقل ده‌ساله و مبتنی بر تحلیل‌های چندبعدی اتخاذ شود.

وی همچنین از راه‌اندازی اندیشکده تخصصی فولاد مبارکه خبر داد و افزود: برای ایجاد یک نظام فکری منسجم، الگوهای داخلی و خارجی را بررسی کرده‌ایم. نمونه شرکت پوسکو در کره جنوبی برای ما جذاب بوده و تلاش می‌کنیم ساختاری مشابه برای مدیریت رصد، تحلیل و سیاست‌گذاری ایجاد کنیم.

زرندی با اشاره به موفقیت‌های بین‌المللی فولاد مبارکه گفت: در سالی که شدیدترین تحریم‌ها را تجربه کردیم، فولاد مبارکه توانست رتبه‌های برتر جایزه جهانی پایداری و جوایز معتبر صنعت فولاد را کسب کند. این نشان می‌دهد که علی‌رغم سختی‌ها، مسیر پیشرفت ادامه دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور اساتید و نخبگان، اظهار امیدواری کرد این بازدید برای آنان خاطره‌ای مثبت و انگیزه‌بخش باشد و افزود: در شرایطی که فضای ناامیدی بر جامعه غلبه دارد، باید موفقیت‌های واقعی کشور را برجسته کنیم.

