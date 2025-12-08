به گزارش خبرنگار ایلنا، پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی به‌طور رسمی وارد مدار شد؛ اتفاقی که در ظاهر یک افتتاحیه دولتی به نظر می‌رسید، اما در واقع نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت صنعت و آب کشور بود. این پروژه، تنها اتصال چند کیلومتر لوله و چند ایستگاه پمپاژ نبود؛ بلکه تغییری بنیادین در «منطق تأمین آب صنایع» بود؛ تغییری که اگر دیرتر اتفاق می‌افتاد، پیامدهای آن برای صنعت کشور جدی‌تر می‌شد.

این پروژه که توسط فولاد مبارکه و با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومان اجرا شده است، شامل ساخت بیش از ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال آب، ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن ذخیره و واحدهای شیرین‌سازی آب است. به گفته مسئولان، این سرمایه‌گذاری تنها برای اطمینان از پایداری تولید صنایع انجام شده و سایر سهامداران نیز به نسبت سهم خود در پروژه مشارکت دارند.

چرا ابرپروژه انتقال آب دریا مهم است؟

اهمیت این پروژه زمانی روشن می‌شود که بدانیم صنایع فلات مرکزی سال‌هاست با کاهش منابع آب شیرین، افت سفره‌های زیرزمینی و محدودیت برداشت روبه‌رو بوده‌اند. این محدودیت‌ها به مرحله‌ای رسیده بود که برنامه‌ریزی تولید، توسعه و حتی نگهداشت خطوط موجود را تحت تأثیر قرار می‌داد اما سرانجام آب شیرین‌شده خلیج فارس به قلب صنعتی کشور رسید.

این اتفاق از این جهت مهم است که برای نخستین‌بار «منبع تأمین آب» یک شهر صنعتی بزرگ، از یک منبع محدود و آسیب‌پذیر، به یک منبع پایدار و برنامه‌پذیر منتقل شد.

غلامرضا سلیمی، معاون تولید فولاد مبارکه، در حاشیه مراسم افتتاح این ابرپروژه گفت: پایداری تولید کاملاً وابسته به این پروژه بود. ما سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودیم که روزی امکان برداشت آب از رودخانه محدود خواهد شد و این پروژه کلید حل این مسئله است.

وی افزود: با بهره‌برداری از خط انتقال، دیگر نگرانی جدی درباره کمبود آب وجود ندارد و پایداری تولید تضمین شده است.همچنین، فولاد مبارکه پیش از این با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی نیز گام‌های مهمی برداشته است؛ نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۹۱۴ مگاوات احداث شده که دو فاز آن تاکنون عملیاتی شده و تا پایان سال، فاز سوم نیز تکمیل خواهد شد. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز فاز اول نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال، ظرفیت مشابه دیگری اضافه خواهد شد.

اهمیت پروژه برای محیط زیست و مردم

تحلیل‌ها نشان می‌دهد، با ورود آب دریا به شبکه صنعتی، فشار از منابع داخلی برداشته می‌شود و رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی فرصت احیاء پیدا می‌کنند. در نتیجه، نه تنها صنایع بزرگ، بلکه مردم و کشاورزان نیز از کاهش تنش‌های آبی سود خواهند برد.

فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو

با وجود مزایای این پروژه، کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت آن نیازمند نظارت دقیق بر بهره‌برداری، کنترل مصرف و مدیریت منابع محیط زیست است.

رشد صنایع جدید محدود شود: استفاده از آب دریا برای صنایع موجود مجاز است، اما صدور مجوز برای توسعه صنایع جدید در محدوده مرکزی اصفهان ممنوع اعلام شده است.

استفاده پایدار از شورابه شیرین‌سازی: پروژه با طراحی هوشمندانه محل تخلیه شورابه به دریای عمان، خطر آسیب محیط زیستی را کاهش داده است.

به گفته مسئولان، در کنار پروژه انتقال آب دریا، دیگر طرح‌های مدیریت منابع آب زاینده‌رود باید ادامه پیدا کنند تا ترکیب این اقدامات، به احیای پایدار رودخانه کمک کند.

افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا، با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فراتر از یک پروژه صنعتی ساده است؛ این اقدام نشان می‌دهد که صنعت ایران می‌تواند با مسئولیت‌پذیری و سرمایه‌گذاری بلندمدت، امنیت تولید و محیط زیست را همزمان تأمین کند.

شنبه گذشته، آغاز مرحله‌ای بود که صنایع دیگر نیز می‌توانند از تجربه فولاد مبارکه بهره ببرند و مسیر «توسعه صنعتی پایدار» در ایران شکل گیرد؛ روزی که نشان داد می‌توان بدون قربانی کردن منابع طبیعی، آینده تولید کشور را تضمین کرد.

