فولاد سنگان، الگوی ساخت صنعت شهر کارکنان
علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان ضمن خیر مقدم به مهمانان حاضر در جلسه عنوان کرد: منطقه سنگان در حال حاضر از بزرگترین معدن سنگ آهن در ایران است که برآورد ذخیره قطعی آن بیش از یک میلیارد تن است. این معادن حدود ۳۰ درصد از سنگ آهن کشور را تامین می کند، بنابراین نگاه به این منطقه باید ویژه و در خور ظرفیت های عظیم خدادادی باشد و علاوه بر این، ظرفیت و توان کریدور بادی این منطقه کم نظیر و با اهمیت است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد سنگان، با حضور علی رسولیان، مدیر عامل فولاد سنگان و تنی چند ازمدیران ملی و استانی حوزه مسکن در جلسه‌ای آخرین وضعیت آماده‌سازی اراضی شهرک مسکونی کارکنان شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: فرصت های منحصر به فرد تولیدی در این منطقه شامل حدود ۱۵ میلیون تن گندله و ۱۵ میلیون تن کنسانتره  سنگ آهن است و حدودا ۱۵ هزار نفر نیروی انسانی بیمه شده در منطقه معدنی سنگان وجود دارد که نشان دهنده ظرفیت بسیار بالای این خطه از کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی و بالفعل شدن ظرفیت های بالقوه دارد  .

رسولیان در ادامه سخنانش در این جلسه عنوان کرد : از موارد جدی که در این جا با آن مواجهیم، استقرار نیروهای انسانی به عنوان مهمترین رکن تولید است و مقوله جابجایی افراد به محل تولید و اسکانشان مورد توجه است و با توجه به توان تولیدی و اشتغال پایدار، نیازمند نگاه جدی به حوزه زیرساخت های حمل و نقل و زندگی است و باید فاصله خانه تا کارخانه را به حداقل برسانیم تا شاهد کاهش هزینه های جانبی باشیم.

مدیرعامل فولاد سنگان افزود: خوشبختانه مسئولین شهرستان خواف جزء همراه ترین و پر تلاش ترین مسئولین اند و نگاه مثبت و توسعه گرا را محور کار درشهرستان قرار دادند و این همراهی موجب گردیده تا فولاد سنگان بتواند با تلاش و همراهی سازنده و موثر، زمین مسکن ملی کارکنانش به مساحت ۱۴۰ هکتار را در اختیار گیرد و خوشبختانه مراحل آماده سازی آن طبق روند پروژه در حال انجام است.

رسولیان در پایان گفت: امیدواریم با نگاه ویژه و حمایت گری که سازمان زمین و مسکن ، مدیرعامل، معاونین و  اعضای محترم هیات مدیره آن دارند بتوانیم این پروژه را اجرایی و طعم شیرین خانه دارشدن کارکنان شرکت را با هم و درکنار هم جشن بگیریم.

در ادامه این جلسه اعضای هیات مدیره ملی زمین و مسکن برتلاش و هم افزایی موثر در ادامه کار، تاکید و با اشاره به نقش مهم فولاد سنگان در توسعه اقتصادی منطقه، بر اهمیت ایجاد شهرک مسکونی کارکنان برای رفع نیازهای سکونتی نیروی انسانی متخصص، پایداری اشتغال، افزایش رفاه کارکنان و توسعه شهری شهرستان خواف تأکید کردند.

همچنین در جریان این جلسه و بازدید میدانی از زمین های مسکونی فولا سنگان در شهر خواف، مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به نقش‌آفرینی بخش خصوصی به‌ویژه شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در پیشبرد پروژه‌های مسکن کارکنان در قالب مدل‌های مشارکتی جزئیات فنی و اسناد مرتبط با اراضی را بررسی کرده و بر لزوم تکمیل مطالعات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تعیین تکلیف مسیرهای دسترسی، خدمات زیربنایی و تسهیل فرایندهای قانونی تأکید کردند.

گفتنی است، در این جلسه آقایان میلاد امینی، تقی رضایی و حمید بنایی از اعضای هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و آقای احسان فرشته پور، معاون اداره کل راه و شهرسازی نیز پس از برگزاری جلسه از شهرک مسکونی فولاد سنگان بازدید به عمل آوردند.

