فولاد سنگان، الگوی ساخت صنعت شهر کارکنان

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد سنگان، با حضور علی رسولیان، مدیر عامل فولاد سنگان و تنی چند ازمدیران ملی و استانی حوزه مسکن در جلسه‌ای آخرین وضعیت آماده‌سازی اراضی شهرک مسکونی کارکنان شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: فرصت های منحصر به فرد تولیدی در این منطقه شامل حدود ۱۵ میلیون تن گندله و ۱۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن است و حدودا ۱۵ هزار نفر نیروی انسانی بیمه شده در منطقه معدنی سنگان وجود دارد که نشان دهنده ظرفیت بسیار بالای این خطه از کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی و بالفعل شدن ظرفیت های بالقوه دارد .

رسولیان در ادامه سخنانش در این جلسه عنوان کرد : از موارد جدی که در این جا با آن مواجهیم، استقرار نیروهای انسانی به عنوان مهمترین رکن تولید است و مقوله جابجایی افراد به محل تولید و اسکانشان مورد توجه است و با توجه به توان تولیدی و اشتغال پایدار، نیازمند نگاه جدی به حوزه زیرساخت های حمل و نقل و زندگی است و باید فاصله خانه تا کارخانه را به حداقل برسانیم تا شاهد کاهش هزینه های جانبی باشیم.

مدیرعامل فولاد سنگان افزود: خوشبختانه مسئولین شهرستان خواف جزء همراه ترین و پر تلاش ترین مسئولین اند و نگاه مثبت و توسعه گرا را محور کار درشهرستان قرار دادند و این همراهی موجب گردیده تا فولاد سنگان بتواند با تلاش و همراهی سازنده و موثر، زمین مسکن ملی کارکنانش به مساحت ۱۴۰ هکتار را در اختیار گیرد و خوشبختانه مراحل آماده سازی آن طبق روند پروژه در حال انجام است.

رسولیان در پایان گفت: امیدواریم با نگاه ویژه و حمایت گری که سازمان زمین و مسکن ، مدیرعامل، معاونین و اعضای محترم هیات مدیره آن دارند بتوانیم این پروژه را اجرایی و طعم شیرین خانه دارشدن کارکنان شرکت را با هم و درکنار هم جشن بگیریم.

در ادامه این جلسه اعضای هیات مدیره ملی زمین و مسکن برتلاش و هم افزایی موثر در ادامه کار، تاکید و با اشاره به نقش مهم فولاد سنگان در توسعه اقتصادی منطقه، بر اهمیت ایجاد شهرک مسکونی کارکنان برای رفع نیازهای سکونتی نیروی انسانی متخصص، پایداری اشتغال، افزایش رفاه کارکنان و توسعه شهری شهرستان خواف تأکید کردند.

همچنین در جریان این جلسه و بازدید میدانی از زمین های مسکونی فولا سنگان در شهر خواف، مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به نقش‌آفرینی بخش خصوصی به‌ویژه شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در پیشبرد پروژه‌های مسکن کارکنان در قالب مدل‌های مشارکتی جزئیات فنی و اسناد مرتبط با اراضی را بررسی کرده و بر لزوم تکمیل مطالعات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تعیین تکلیف مسیرهای دسترسی، خدمات زیربنایی و تسهیل فرایندهای قانونی تأکید کردند.

گفتنی است، در این جلسه آقایان میلاد امینی، تقی رضایی و حمید بنایی از اعضای هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و آقای احسان فرشته پور، معاون اداره کل راه و شهرسازی نیز پس از برگزاری جلسه از شهرک مسکونی فولاد سنگان بازدید به عمل آوردند.