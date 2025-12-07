خبرگزاری کار ایران
ایمان عتیقی، مرد سال فولاد ایران شد

با حضور سمیعی نژاد معاون وزیر صمت و رییس ایمیدرو و در حضور مدیران عامل شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی کشور، ایمان عتیقی مرد سال فولاد ایران و برگزیده جایزه SEA استیل پرایس شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر،  با حضور سمیعی نژاد معاون وزیر صمت و رییس ایمیدرو و در حضور مدیران عامل شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی کشور، ایمان عتیقی مرد سال فولاد ایران و برگزیده جایزه SEA استیل پرایس شد

ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نظر مدیران، صاحبنظران، فعالان و خبرنگاران حوزه فولاد، به عنوان مرد سال فولاد ایران معرفی و برگزیده جایزه SEA استیل پرایس شد.

برگزیده جایزه SEA(Steel Excellence Award) هر سال در کنفرانس های استیل پرایس معرفی میگردد و سال گذشته دکتر سمیعی نژاد این موفقیت را کسب کرده بود.
