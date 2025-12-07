ایمان عتیقی، مرد سال فولاد ایران شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، با حضور سمیعی نژاد معاون وزیر صمت و رییس ایمیدرو و در حضور مدیران عامل شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی کشور، ایمان عتیقی مرد سال فولاد ایران و برگزیده جایزه SEA استیل پرایس شد
