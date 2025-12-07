خبرگزاری کار ایران
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

مسئولیت اصلی پروژه انتقال آب را فولاد مبارکه عهده‌دار شد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: عدم مدیریت منابع و کمبود شدید آب طی سال‌های گذشته در استان اصفهان منجر به خشکی رودخانه زاینده‌رود شد که برای رفع این کمبود باید اقداماتی صورت می‌گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد:

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: یکی از اقدامات مهمی که برای تأمین آب مورد نیاز استان اصفهان رقم خورد، پروژه انتقال آب از دریای عمان بود که سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیز به همراه داشته است چراکه بیش از 1000 کیلومتر آزادسازی مسیر و لوله‌گذاری به دنبال داشت.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته برای تأمین دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن، پمپ‌های آب، ژنراتورهای برق و ... در راستای تحقق پروژه ملی انتقال آب از دریای عمان خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه اجرای پروژه انتقال آب دارای هزینه‌های سنگینی بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان بوده اما مسئولیت اصلی این پروژه را فولاد مبارکه عهده‌دار شد و به همت مدیران این صنعت به ثمر نشست.

سهل‌آبادی با اشاره به صنعتی بودن استان اصفهان اذعان داشت: تحقق پروژه انتقال آب از دریای عمان نقش مهمی در رشد اقتصادی استان اصفهان دارد، بنابراین این اقدام، اقدام کوچک و ساده‌ای نبود و پروژه‌ای در سطح ملی بود که به نتیجه رسید.

وی تصریح کرد: وقتی شرکت بزرگی مثل فولاد مبارکه و صنایع پایین‌دستی آن در یک استان فعال باشند، اتفاقات بزرگی در آن استان خواهد افتاد چراکه این صنایع هستند که می‌توانند بازار را شکوفا کنند؛ در مجموع حرکت بزرگ و مثبتی است که البته راهکارهای دیگری نیز برای رفع ناترازی در زمینه آب وجود دارد و باید پیگیری شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان بیان داشت: امیدوارم بتوانیم از این اتفاق بهره‌های خوبی به نفع مردم و صنعت استان اصفهان برد و شاهد روزهای بهتری برای اقتصاد و بازرگانی استان اصفهان باشیم.

