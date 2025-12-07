به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در جریان این سفر یک‌روزه که به‌منظور بازدید از صنایع فولاد و پتروشیمی و بررسی زیرساخت‌ها، مزیت‌ها و اجرای عملیات پروژه احداث شرکت فولاد سترگ پارس شرق و با رویکرد توسعه ساحلی، به‌عنوان یکی از شش جهت‌گیری استراتژیک گروه فولاد مبارکه در افق ۱۴۱۴، صورت گرفت، سعید زرندی، به همراه جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و معاونان گروه فولاد مبارکه، در دیدار با قاسم عسکری‌نسب، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، فرصت‌های صادرات و واردات از طریق این بندر را مورد بررسی قرار داد و طرفین بر اهمیت تبادل‌نظر درباره توسعه همکاری‌ها و افزایش حجم تجارت از طریق این بندر استراتژیک تأکید کردند.

زرندی همچنین بر اهمیت بندر شهید بهشتی به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری کشور تأکید کرد و گفت: بندر چابهار می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت و ارتباطات بین‌المللی ایفا کند و ما باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کنیم.

همکاری‌های استراتژیک گروه فولاد مبارکه در مسیر توسعه ساحلی

وی همکاری‌های استراتژیک گروه فولاد مبارکه در مسیر توسعه ساحلی فولاد مبارکه را یکی از اهداف این گروه برشمرد و گفت: گروه فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق فولادی در غرب آسیا و خاورمیانه، با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و حضور در بیش از ۱۵ استان کشور، همواره در جهت توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تجاری خود گام برداشته است. این گروه صنعتی با بهره‌برداری از زنجیره تولید کامل در حوزه‌های مختلف فولادی، ازجمله کنسانتره، گندله‌سازی، آهن اسفنجی، تختال و ورق‌های سرد و گرم، به‌عنوان پیشگام در صنعت فولاد کشور شناخته می‌شود. حضور در استان‌های مختلف همچون اصفهان، یزد، هرمزگان، کردستان، خراسان رضوی و به‌ویژه خواف خراسان، نشان‌دهنده حضور گسترده و مؤثر این مجموعه در توسعه صنعت فولاد کشور است.

مشارکت گروه فولاد مبارکه در پروژه فولاد سترگ پارس شرق با همکاری چادرملو و گل‌گهر و تولید فولاد CRA برای ساخت لوله‌های بدون درز

زرندی خاطرنشان کرد: گروه فولاد مبارکه با توجه به ظرفیت‌های استراتژیک دریاهای جنوب کشور، به‌ویژه بندرعباس و منطقه آزاد چابهار، در حال برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از این منابع برای افزایش صادرات و تقویت تولید است. فولاد هرمزگان و پروژه بزرگ ستاره سیمین در استان هرمزگان که در زمینه تولید آهن اسفنجی فعالیت دارند، ازجمله اولویت‌های این گروه صنعتی برای رشد پایدار در جنوب کشور به شمار می‌روند. علاوه بر این، فولاد مبارکه در پروژه‌های مهم دیگری همچون فولاد سترگ پارس شرق با همکاری چادرملو و گل گهر و تولید فولاد CRA برای ساخت لوله‌های بدون درز مشارکت دارد.

توجه ویژه فولاد مبارکه به پروژه‌های چابهار و منطقه مکران

وی با تأکید بر اینکه توجه ویژه فولاد مبارکه به پروژه‌های چابهار و منطقه مکران از دیگر نکات برجسته است، ادامه داد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه این مناطق و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی، گروه فولاد مبارکه در حال بررسی راهکارهای همکاری بیشتر با نهادهای دولتی و بخش خصوصی در این مناطق است. همچنین، این گروه صنعتی در پروژه‌های مهمی همچون انتقال آب به خراسان و سهام‌داری در پروژه‌های مکران نیز حضور فعالی دارد.

توجه ویژه فولاد مبارکه به ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و ریلی با هدف تسریع در روند صادرات

به گفته مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در راستای تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید، گروه فولاد مبارکه توجه ویژه‌ای به ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و ریلی دارد. چابهار به‌عنوان یک بندر استراتژیک با زیرساخت‌های درحال‌توسعه، می‌تواند نقش حیاتی در تسهیل روند حمل‌ونقل و تقویت صادرات ایفاء کند. این گروه در حال بررسی راهکارهای عملیاتی برای تسهیل حمل‌ونقل محصولات از طریق بندر چابهار است و در تلاش است تا با کاهش ترافیک در مسیرهای ریلی و جاده‌ای، روند صادرات را تسریع کند.

زرندی با اشاره به اینکه گروه فولاد مبارکه در استان خراسان نیز با دو شرکت بزرگ اُپال و سنگان در زمینه تولید کنسانتره و گندله‌سازی به ظرفیت تولید بالایی دست یافته است، ادامه داد: این پروژه‌ها با توجه به توانمندی‌های موجود در این استان می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای تقویت ارتباطات تجاری و صادراتی گروه فولاد مبارکه فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: گروه فولاد مبارکه در حال ارزیابی دقیق طرح‌های توسعه خود در زمینه تولید و صادرات است و توجه ویژه‌ای به جذب نیروی انسانی متخصص و تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه‌های جدید در جنوب کشور دارد. این گروه بزرگ صنعتی در نظر دارد طرح‌های جدیدی در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی راه‌اندازی کند تا به توسعه پایدار صنعت فولاد کشور نیز کمک کند.

پروژه احداث شرکت فولاد سترگ پارس شرق، آماده کلنگ‌زنی است

بنابر اظهارات زرندی، پروژه احداث شرکت فولاد سترگ پارس شرق با هدف تولید لوله‌های بدون درز CRA نفت و گاز آماده کلنگ‌زنی است و گروه فولاد مبارکه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دارنده ۶۲ درصد از سهام این شرکت است. با تولید لوله‌های بدون درز CRA، ویژه صنایع نفت و گاز، ضمن تأمین نیاز داخل به این محصول استراتژیک، از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

گفتنی است؛ بندر شهید بهشتی چابهار، واقع در سواحل دریای عمان، دومین بندر مهم و استراتژیک کشور به شمار می‌آید. این بندر با هدف تسهیل تجارت بین‌المللی ایجاد شده است. موقعیت خاص جغرافیایی، این بندر را به یک مرکز مهم تجاری تبدیل کرده است.

با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه و اهداف صادراتی این گروه بزرگ صنعتی، بندر چابهار یکی از پایگاه‌های مهم جهت صادرات محصولات فولاد مبارکه به منطقه شرق آسیاست.

با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، بندر شهید بهشتی در سال‌های اخیر به یکی از بنادر پیشرفته و فعال در زمینه صادرات و واردات تبدیل شده است. این بندر با امکانات مدرن خود، ظرفیت بالایی برای پذیرش کشتی‌های بزرگ و انجام عملیات تجاری دارد و کانونی برای توسعه اقتصادی منطقه شناخته می‌شود.

