استاندار اصفهان در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا:
انتقال آب دریا به اصفهان؛ نماد همدلی ملی و آیندهنگری پایدار
استاندار اصفهان در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب دریا از قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زایندهرود، انتقال آب دریا به اصفهان را نماد همدلی ملی و آیندهنگری پایدار توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب دریا و قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زایندهروداظهار کرد:امروز افتخار داریم با امید و نشاط تازه، فاز اول پروژه تاریخی انتقال آب دریا به صنایع اصفهان را به بهرهبرداری برسانیم. این پروژه نه فقط یک دستاورد فنی، بلکه تعهد عمیق زیستمحیطی و نمادی از آیندهنگری اقتصادی است.
وی گفت: این اقدام فشار بر زایندهرود و منابع آب زیرزمینی را کاهش میدهد. صنایع بزرگ استان، ازجمله فولاد مبارکه، پالایشگاه و ذوبآهن، اکنون از آب دریا بهرهمند میشوند و در تلاش هستیم که شهرکهای انرژی، نیروگاهها و شهرکهای صنعتی کوچک نیز به این شبکه متصل شوند. فولاد سبا نیز به زودی به این سامانه خواهد پیوست. یکی از مهمترین دستاوردهای این پروژه، کاهش بارگذاری بر زایندهرود و منابع حیاتی آب زیرزمینی است. این پروژه مسیر تخصیص آب بیشتر به زیستبوم رودخانه، حفظ حقابههای زیستمحیطی و احیای تالابهای پاییندست را هموار میکند و با تأمین آب پایدار، برداشتهای غیرمجاز را کاهش میدهد و ذخایر استراتژیک نسلهای آینده را حفظ میکند.
در حوزه فناوریهای سبز این پروژه، از پیشرفتهترین فناوریهای نمکزدایی و بازیابی انرژی استفاده شده تا کمترین رد پای کربنی و آلایندگی ایجاد شود. مدیریت پسماندهای فرآیندی نیز با حساسیت بالا و مطابق استانداردهای بینالمللی انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: این پروژه نمونهای برجسته از همکاری ملی و همدلی است؛ پشتکار و دلسوزی رئیس جمهور، استاندار، حمایت گرم و راهبری متخصصان، موجب شد با دانش و اراده ایرانی، مسافت طولانی و اختلاف ارتفاع این مسیر دشوار بهطور موفقیتآمیز طی شود. این دستاورد الگویی برای سایر مناطق کشور است.
ایشان مطرح کرد: پروژه انتقال آب دریا تضمینکننده آینده صنایع بزرگ و کوچک استان است، سرمایهگذاری در صنایع هایتِک و صنایع با مصرف آب و کربن صفر را امکانپذیر میسازد و نشان میدهد اصفهان همواره آیندهنگر بوده و مسئولانه عمل میکند.
و در پایان خاطر نشان کرد: این پروژه نمادی است از گذر از چالش به فرصت، از مصرف بیرویه به مدیریت هوشمند منابع آب و از نگرانی به اقدامِ عملی. رودخانهها زمانی میمیرند که فراموش شوند؛ اما نه زایندهرود فراموش شدنی است و نه مردم و مسئولان اصفهان فراموشکار.