خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار اصفهان در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا:

انتقال آب دریا به اصفهان؛ نماد همدلی ملی و آینده‌نگری پایدار

انتقال آب دریا به اصفهان؛ نماد همدلی ملی و آینده‌نگری پایدار
کد خبر : 1723653
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار اصفهان در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب دریا از قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زاینده‌رود، انتقال آب دریا به اصفهان را نماد همدلی ملی و آینده‌نگری پایدار توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب دریا و قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زاینده‌روداظهار کرد:امروز افتخار داریم با امید و نشاط تازه، فاز اول پروژه تاریخی انتقال آب دریا به صنایع اصفهان را به بهره‌برداری برسانیم. این پروژه نه فقط یک دستاورد فنی، بلکه تعهد عمیق زیست‌محیطی و نمادی از آینده‌نگری اقتصادی است.

وی گفت: این اقدام فشار بر زاینده‌رود و منابع آب زیرزمینی را کاهش می‌دهد. صنایع بزرگ استان، ازجمله فولاد مبارکه، پالایشگاه و ذوب‌آهن، اکنون از آب دریا بهره‌مند می‌شوند و در تلاش هستیم که شهرک‌های انرژی، نیروگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی کوچک نیز به این شبکه متصل شوند. فولاد سبا نیز به زودی به این سامانه خواهد پیوست. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه، کاهش بارگذاری بر زاینده‌رود و منابع حیاتی آب زیرزمینی است. این پروژه مسیر تخصیص آب بیشتر به زیست‌بوم رودخانه، حفظ حقابه‌های زیست‌محیطی و احیای تالاب‌های پایین‌دست را هموار می‌کند و با تأمین آب پایدار، برداشت‌های غیرمجاز را کاهش می‌دهد و ذخایر استراتژیک نسل‌های آینده را حفظ می‌کند.

در حوزه فناوری‌های سبز این پروژه، از پیشرفته‌ترین فناوری‌های نمک‌زدایی و بازیابی انرژی استفاده شده تا کمترین رد پای کربنی و آلایندگی ایجاد شود. مدیریت پسماندهای فرآیندی نیز با حساسیت بالا و مطابق استانداردهای بین‌المللی انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: این پروژه نمونه‌ای برجسته از همکاری ملی و همدلی است؛ پشتکار و دلسوزی رئیس جمهور، استاندار، حمایت گرم و راهبری متخصصان، موجب شد با دانش و اراده ایرانی، مسافت طولانی و اختلاف ارتفاع این مسیر دشوار به‌طور موفقیت‌آمیز طی شود. این دستاورد الگویی برای سایر مناطق کشور است.

ایشان مطرح کرد: پروژه انتقال آب دریا تضمین‌کننده آینده صنایع بزرگ و کوچک استان است، سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تِک و صنایع با مصرف آب و کربن صفر را امکان‌پذیر می‌سازد و نشان می‌دهد اصفهان همواره آینده‌نگر بوده و مسئولانه عمل می‌کند.

و در پایان خاطر نشان کرد: این پروژه نمادی است از گذر از چالش به فرصت، از مصرف بی‌رویه به مدیریت هوشمند منابع آب و از نگرانی به اقدامِ عملی. رودخانه‌ها زمانی می‌میرند که فراموش شوند؛ اما نه زاینده‌رود فراموش شدنی است و نه مردم و مسئولان اصفهان فراموش‌کار.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی