به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در آیین افتتاح ابرپروژه ملّی انتقال آب دریا و قطع وابستگی صنایع بزرگ اصفهان از حوضه آبریز زاینده‌روداظهار کرد:امروز افتخار داریم با امید و نشاط تازه، فاز اول پروژه تاریخی انتقال آب دریا به صنایع اصفهان را به بهره‌برداری برسانیم. این پروژه نه فقط یک دستاورد فنی، بلکه تعهد عمیق زیست‌محیطی و نمادی از آینده‌نگری اقتصادی است.

وی گفت: این اقدام فشار بر زاینده‌رود و منابع آب زیرزمینی را کاهش می‌دهد. صنایع بزرگ استان، ازجمله فولاد مبارکه، پالایشگاه و ذوب‌آهن، اکنون از آب دریا بهره‌مند می‌شوند و در تلاش هستیم که شهرک‌های انرژی، نیروگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی کوچک نیز به این شبکه متصل شوند. فولاد سبا نیز به زودی به این سامانه خواهد پیوست. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه، کاهش بارگذاری بر زاینده‌رود و منابع حیاتی آب زیرزمینی است. این پروژه مسیر تخصیص آب بیشتر به زیست‌بوم رودخانه، حفظ حقابه‌های زیست‌محیطی و احیای تالاب‌های پایین‌دست را هموار می‌کند و با تأمین آب پایدار، برداشت‌های غیرمجاز را کاهش می‌دهد و ذخایر استراتژیک نسل‌های آینده را حفظ می‌کند.

در حوزه فناوری‌های سبز این پروژه، از پیشرفته‌ترین فناوری‌های نمک‌زدایی و بازیابی انرژی استفاده شده تا کمترین رد پای کربنی و آلایندگی ایجاد شود. مدیریت پسماندهای فرآیندی نیز با حساسیت بالا و مطابق استانداردهای بین‌المللی انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: این پروژه نمونه‌ای برجسته از همکاری ملی و همدلی است؛ پشتکار و دلسوزی رئیس جمهور، استاندار، حمایت گرم و راهبری متخصصان، موجب شد با دانش و اراده ایرانی، مسافت طولانی و اختلاف ارتفاع این مسیر دشوار به‌طور موفقیت‌آمیز طی شود. این دستاورد الگویی برای سایر مناطق کشور است.

ایشان مطرح کرد: پروژه انتقال آب دریا تضمین‌کننده آینده صنایع بزرگ و کوچک استان است، سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تِک و صنایع با مصرف آب و کربن صفر را امکان‌پذیر می‌سازد و نشان می‌دهد اصفهان همواره آینده‌نگر بوده و مسئولانه عمل می‌کند.

و در پایان خاطر نشان کرد: این پروژه نمادی است از گذر از چالش به فرصت، از مصرف بی‌رویه به مدیریت هوشمند منابع آب و از نگرانی به اقدامِ عملی. رودخانه‌ها زمانی می‌میرند که فراموش شوند؛ اما نه زاینده‌رود فراموش شدنی است و نه مردم و مسئولان اصفهان فراموش‌کار.

انتهای پیام/