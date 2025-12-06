چشماندازهای واقعی؛
اهداف رشد تولید در گروه فولاد مبارکه محقق می شود
در شرایط سخت تحریم و ماههایی که شرکت و گروه فولاد مبارکه با محدودیتهای انرژی مواجه بودهاند، آمارهای موجود گواه آن است که خوشبختانه همانند شرکت فولاد مبارکه، بیشتر شرکتهای گروه نیز توانستهاند در بازه زمانی فروردین تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴ اهداف تولید خود را با رشد قابلملاحظه نسبت به سال ۱۴۰۳ محقق کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه در این زمینه گفت: تولید آهن اسفنجی در گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه، مجتمع فولاد و نورد سبا، فولاد هرمزگان، فولاد سفیددشت و فولاد سبزوار) از ابتدای فروردین تا پایان آبانماه سال جاری در مجموع با تحقق ۱۰۶ درصدی برنامه به ۹ میلیون و ۵۵۹ هزار تن رسیده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴.۲ درصدی را نشان میدهد.
در همین بازه زمانی تولید تختال در گروه فولاد مبارکه (فولاد مبارکه، فولاد و نورد سبا، فولاد هرمزگان و فولاد سفیددشت) در مجموع با تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه و رشد ۳.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷ میلیون و ۵۵۴ هزار تن افزایش یافته است.
تولید کلاف سرد در شرکتهای فولاد مبارکه و نورد فولاد زرین شهرکرداز ابتدای سال تا پایان آبانماه با رشد ۹.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از مرز یکمیلیون و ۱۳۷ هزار تن عبور کرده است. همچنین در همین بازه زمانی شاهدیم که انواع ورقهای گالوانیزه موردنیاز صنایع مختلف کشور، ازجمله لوازمخانگی و خودروسازی در مجموع با رشد ۶.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از مرز ۴۵۷ هزار تن گذشته است.
تحقق اهداف تولید در حلقههای اصلی زنجیره ارزش فولاد، نهتنها یک دستاورد عملیاتی، بلکه یک امر حیاتی استراتژیک است
وی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف تولید در حلقههای اصلی زنجیره ارزش فولاد نظیر آهن اسفنجی، تختال و کلاف سرد برای گروه فولاد مبارکه، نهتنها یک دستاورد عملیاتی، بلکه یک امر حیاتی استراتژیک است که بقا، رقابتپذیری و توسعه آینده این گروه را تعیین میکند، گفت: با تولید حداکثری آهن اسفنجی موردنیاز تولید فولاد خام در خودِ گروه فولاد مبارکه، شاهد امنیت و استقلال در تأمین مواد اولیه و کاهش وابستگی به خارج و کاهش وابستگی و ریسک در زنجیره تأمین هستیم؛ ضمن اینکه تأمین و خرید آهن اسفنجی با قیمت بازار میتواند به نحو قابلملاحظهای هزینه تولید را افزایش دهد.
کاهش هزینههای سرانه تولید و رقابتپذیری هرچه بیشتر گروه در بازارهای داخلی و بینالمللی
وی با تأکید بر اینکه وجود زنجیره تولید کامل در گروه فولاد مبارکه، موجب تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزشافزوده اقتصادی برای گروه و کشور خواهد شد خاطرنشان کرد: بهطورکلی محصولات تولیدی در نواحی و شرکتهای مختلف گروه فولاد مبارکه یک زنجیره بههمپیوسته را تشکیل میدهند که هرچه به حلقههای انتهایی نزدیک میشویم، تنوع تولید بیشتر و در نتیجه سهم بیشتری از ارزش نهایی برای گروه و اقتصاد کشور رقم میخورد. ضمن اینکه با افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تمامشده، میتوانیم انتظار داشته باشیم که تولید در حجم بالا و یکپارچه، زمینه کاهش هزینههای سرانه تولید و رقابتپذیری هرچه بیشتر گروه در بازارهای داخلی و بینالمللی را فراهم آورد.
وی با اشاره به تأثیر کلان تکمیل زنجیره تولید و ارزش در گروه فولاد مبارکه بر اقتصاد ملی تصریح کرد: امروز در شرایطی که تولید و صادرات نفت و فراوردههای آن به دلیل تحریمها، در خطر تضعیف و حتی نابودی درآمد ملی و اقتصاد کشورمان قرار گرفته است، افزایش صادرات غیرنفتی ازجمله فولاد که با ظرفیتسازیهای مناسب به یکی از ستونهای اصلی صادرات غیرنفتی ایران مبدل شده، میتواند ضمن اشتغالزایی، ارزآوری قابلتوجهی برای کشور به ارمغان آورد.
عینیت بخشیدن به شعار «جهش تولید»
سلیمی تحقق اهداف و رشد تولید در گروه فولاد مبارکه در حوزههای آهن اسفنجی، فولاد خام و انواع کلافهای سرد و گرم را رقابتپذیری هرچه بیشتر گروه فولاد مبارکه در عرصههای بینالمللی و عینیت بخشیدن به شعار «جهش تولید» دانست و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جای به همت همه همکاران بتوانیم اهداف شرکت را محقق کنیم و نسبت به سال قبل به رشد قابلملاحظهای دست یابیم.