با دریافت گواهینامه مدیریت تداوم کسبوکار صورت گرفت؛
تثبیت جایگاه فولاد مبارکه بهعنوان تولیدکننده «ریسکگریز و پایدار» در بازارهای جهانی
یکی از روزهای افتخارآمیز در تاریخ فولاد مبارکه رقم خورد؛ موفقیت چشمگیر در کسب گواهینامه بینالمللی ISO22301:2019 (سیستم مدیریت تداوم کسبوکار) از یک مرجع معتبر بینالمللی، دستاوردی بزرگ و حاصل تلاش بیوقفه، برنامهریزی دقیق و تعهد عمیق تیمها و تمامی همکاران مرتبط در سراسر شرکت است. موفقیتی که نشاندهنده بلوغ سازمانی فولاد مبارکه در یکی از مهمترین حوزههای مدیریت ریسک مدرن است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حسین مدرسیفر، معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه در پاسخ به این سؤال که چرا ISO22301 برای فولاد مبارکه مهم و ارزشمند است؟ باید گفت که در صنعتی که حتی یک ساعت توقف تولید میتواند میلیاردها تومان خسارت به همراه داشته باشد، این استاندارد تضمین میکند که ما نهتنها برای اختلالات احتمالی (از بحرانهای طبیعی و سایبری گرفته تا همهگیریها و مشکلات زنجیره تأمین) آماده هستیم، بلکه قادریم در کمترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردیم.
این گواهینامه، اعتماد مشتریان داخلی و بینالمللی، سهامداران و شرکای تجاری را بهشدت تقویت میکند و جایگاه فولاد مبارکه را بهعنوان یک تولیدکننده «ریسکگریز و پایدار» در بازارهای جهانی تثبیت میکند. در شرایط پرنوسان اقتصادی و ژئوپلیتیکی امروز ایران، بهرهمندی از سیستم مدیریت تداوم کسبوکار معتبر، یک مزیت رقابتی غیرقابلانکار است که ما را از بسیاری رقبا متمایز میکند.