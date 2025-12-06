فولاد مبارکه به عنوان نخستین شرکت صنعتی ایران موفق به پیاده سازی استاندارد(BCM) ISO22301:2019 شد

پس از دو مرحله ممیزی به‌عمل آمده و با اعلام نظر ممیزان شرکت آرین‌توف پاسارگاد (نماینده انحصاری گروه MTIC سوئیس و شرکت اینترسرت آلمان)، فولاد مبارکه به‌عنوان نخستین شرکت صنعتی ایران موفق به پیاده‌سازی استاندارد (BCM) ISO22301:2019 و براساس نتایج حاصله، جهت ثبت و صدور گواهینامه به گروه MTIC توصیه شد.