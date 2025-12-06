مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فولاد مبارکه:
استاندارد ISO22301 یک ابزار عملیاتی برای اجرای استراتژیهای فولاد مبارکه است
مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فولاد مبارکه گفت: استاندارد ISO22301 یک چارچوب بینالمللی برای مدیریت تداوم کسبوکار است که نشان میدهد سازمان توانایی مدیریت در شرایط اختلال، بحران یا توقف ناگهانی عملیات خود را دارد. برای فولاد مبارکه که یک صنعت زیرساختی، سرمایهبر و پیوسته است، پایداری عملیات شرط اساسی تحقق برنامههای راهبردی است. اخذ این گواهینامه نشان میدهد که سازمان توانسته ظرفیت پیشبینی، پیشگیری و بازیابی سریع را به سطحی قابلاتکا برساند و ریسکهای وقفه ساز را بهصورت ساختارمند مدیریت کند.
وی افزود: در نقشه استراتژی فولاد مبارکه، سه محور کلیدی—تعالی عملیات، توسعه پایدار و تابآوری سازمانی—جایگاه ویژهای دارند. ISO22301 دقیقاً در نقطه تلاقی این سه محور عمل میکند؛ بهاینترتیب این استاندارد یک ابزار عملیاتی برای اجرای استراتژیهاست، نه صرفاً یک گواهینامه. استقرار این استاندارد باعث ارتقای بلوغ مدیریتی سازمان میشود. مهمترین تغییرات عبارتاند از: تصمیمگیری مبتنی بر تحلیل سناریوهای اختلال و ریسکهای وقفه ساز، تعریف مسئولیتها، نقشها و ساختار فرماندهی بحران، تقویت هماهنگی بین واحدهای تولید،حراست ، فناوری اطلاعات، انرژی، لجستیک و منابع انسانی.
ایشان مطرح کرد: این تغییرات سازمان را از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشدستانه حرکت می دهد و پایدارترین شیوه ممکن برای حمایت از تولید را شکل میدهد
گام بعدی، توسعه معماری تابآوری در مقیاس کل گروه فولاد مبارکه است؛ یعنی یکپارچهسازی برنامههای تداوم کسبوکار در سطح همه شرکت های گروه ،این مجموعه اقدامات میتواند فولاد مبارکه را در جایگاه یکی از تابآورترین و قابلاعتمادترین تولیدکنندگان کشور قرار دهد.