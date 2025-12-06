خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فولاد مبارکه:

استاندارد ISO22301 یک ابزار عملیاتی برای اجرای استراتژی‌های فولاد مبارکه است

استاندارد ISO22301 یک ابزار عملیاتی برای اجرای استراتژی‌های فولاد مبارکه است
کد خبر : 1723468
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فولاد مبارکه گفت: استاندارد ISO22301 یک چارچوب بین‌المللی برای مدیریت تداوم کسب‌وکار است که نشان می‌دهد سازمان توانایی مدیریت در شرایط اختلال، بحران یا توقف ناگهانی عملیات خود را دارد. برای فولاد مبارکه که یک صنعت زیرساختی، سرمایه‌بر و پیوسته است، پایداری عملیات شرط اساسی تحقق برنامه‌های راهبردی است. اخذ این گواهینامه نشان می‌دهد که سازمان توانسته ظرفیت پیش‌بینی، پیشگیری و بازیابی سریع را به سطحی قابل‌اتکا برساند و ریسک‌های وقفه ساز را به‌صورت ساختارمند مدیریت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه،  سیامک شجاعی، مدیر استراتژی و تعالی سازمانی فولاد مبارکه گفت: استاندارد ISO22301 یک چارچوب بین‌المللی برای مدیریت تداوم کسب‌وکار است که نشان می‌دهد سازمان توانایی مدیریت در شرایط اختلال، بحران یا توقف ناگهانی عملیات خود را دارد. برای فولاد مبارکه که یک صنعت زیرساختی، سرمایه‌بر و پیوسته است، پایداری عملیات شرط اساسی تحقق برنامه‌های راهبردی است. اخذ این گواهینامه نشان می‌دهد که سازمان توانسته ظرفیت پیش‌بینی، پیشگیری و بازیابی سریع را به سطحی قابل‌اتکا برساند و ریسک‌های وقفه ساز را به‌صورت ساختارمند مدیریت کند.

وی افزود: در نقشه استراتژی فولاد مبارکه، سه محور کلیدی—تعالی عملیات، توسعه پایدار و تاب‌آوری سازمانی—جایگاه ویژه‌ای دارند. ISO22301 دقیقاً در نقطه تلاقی این سه محور عمل می‌کند؛ به‌این‌ترتیب این استاندارد یک ابزار عملیاتی برای اجرای استراتژی‌هاست، نه صرفاً یک گواهینامه. استقرار این استاندارد باعث ارتقای بلوغ مدیریتی سازمان می‌شود. مهم‌ترین تغییرات عبارت‌اند از: تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل سناریوهای اختلال و ریسک‌های وقفه ساز، تعریف مسئولیت‌ها، نقش‌ها و ساختار فرماندهی بحران، تقویت هماهنگی بین واحدهای تولید،حراست ، فناوری اطلاعات، انرژی، لجستیک و منابع انسانی.

ایشان مطرح کرد: این تغییرات سازمان را از مدیریت واکنشی به مدیریت پیش‌دستانه حرکت می دهد و پایدارترین شیوه ممکن برای حمایت از تولید را شکل می‌دهد
گام بعدی، توسعه معماری تاب‌آوری در مقیاس کل گروه فولاد مبارکه است؛ یعنی یکپارچه‌سازی برنامه‌های تداوم کسب‌وکار در سطح همه شرکت های گروه ،این مجموعه اقدامات می‌تواند فولاد مبارکه را در جایگاه یکی از تاب‌آورترین و قابل‌اعتمادترین تولیدکنندگان کشور قرار دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی