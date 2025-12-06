معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه:
درک مفاهیم بنیادی تداوم کسبوکار، کلید موفقیت سازمان هاست
فولاد مبارکه برای نخستینبار در میان شرکتهای صنعتی کشور موفق به دریافت این استاندارد شده که جای تبریک دارد؛ دغدغهمندی نسبت به مسائل محیطی و پایداری از اهمیت زیادی برخوردار است و درک مفاهیم بنیادی تداوم کسبوکار در هر سازمان، کلید موفقیت آن سازمان است. خوشبختانه ارزیابیهای زیادی در فرایند ممیزی صورتگرفته و این امر بر اهمیت چابکی و توانمندی فولاد مبارکه در بازگشت سریع به وضعیت عادی پس از بحرانها بسیار مؤثر است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، پایداری شامل سه حوزه اصلی عملیاتی، زیستمحیطی و اجتماعی است. در حوزه پایداری عملیاتی، مواردی مانند تعمیرات پیشگیرانه، بهینهسازی مصرف انرژی، دیجیتالسازی، و مدیریت کیفیت مطرح شده است. در حوزه پایداری اقتصادی، تنوعبخشی به محصولات، تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین موردتوجه قرار گرفته است.
در حوزه زیستمحیطی، مسائل انتشار کربن، بازیافت پسماندها و مصرف آب مورد بحث است. همچنین، مسائل اجتماعی شامل آموزش، ارتباط با جامعه محلی و مسئولیتپذیری است که اهمیت زیادی در ورود بازیگران جدید به صنعت دارد و باید در برنامههای استراتژیک شرکت جای گیرد.
هر سازمان به بهرهوری، سودآوری، مسئولیتپذیری، مصرف بهینه انرژی، بهرهگیری از فناوریهای نوظهور و توجه به مسائل زیستمحیطی و اجتماعی نیاز دارد که با اجرای این ترکیب هوشمند، میتوان پایداری سازمان را تضمین کرد.