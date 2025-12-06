به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، پایداری شامل سه حوزه اصلی عملیاتی، زیست‌محیطی و اجتماعی است. در حوزه پایداری عملیاتی، مواردی مانند تعمیرات پیشگیرانه، بهینه‌سازی مصرف انرژی، دیجیتال‌سازی، و مدیریت کیفیت مطرح شده است. در حوزه پایداری اقتصادی، تنوع‌بخشی به محصولات، تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین موردتوجه قرار گرفته است.

در حوزه زیست‌محیطی، مسائل انتشار کربن، بازیافت پسماندها و مصرف آب مورد بحث است. همچنین، مسائل اجتماعی شامل آموزش، ارتباط با جامعه محلی و مسئولیت‌پذیری است که اهمیت زیادی در ورود بازیگران جدید به صنعت دارد و باید در برنامه‌های استراتژیک شرکت جای گیرد.

هر سازمان به بهره‌وری، سودآوری، مسئولیت‌پذیری، مصرف بهینه انرژی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور و توجه به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی نیاز دارد که با اجرای این ترکیب هوشمند، می‌توان پایداری سازمان را تضمین کرد.

