فولاد مبارکه موفق به کسب گواهینامه استاندارد بینالمللی مدیریت تداوم کسبوکار (ISO22301) شد
فولاد مبارکه پس از دو مرحله ممیزی بهعمل آمده و با اعلام نظر ممیزان شرکت آرینتوف پاسارگاد (نماینده انحصاری گروه MTIC سوئیس و شرکت اینترسرت آلمان)، فولاد مبارکه بهعنوان نخستین شرکت صنعتی ایران موفق به پیادهسازی استاندارد (BCM) ISO22301:2019 و براساس نتایج حاصله، جهت ثبت و صدور گواهینامه به گروه MTIC توصیه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، این موفقیت، گامی مهم در ارتقای تابآوری سازمانی و افزایش آمادگی سازمان در برابر اختلالهای پیشبینی نشده و تداوم عملیات حیاتی فولاد مبارکه است.
کسب این دستاورد ارزشمند را به فعالان عرصه صنعت کشور بویژه خانواده بزرگ گروه فولاد مبارکه تبریک عرض می نماییم