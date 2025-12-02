باید امروز با چشمان بیدار، اقدامات دشمن را رصد کنیم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، صبحگاه مشترک مدافعان تولید و امنیت گروه فولاد خوزستان با حضور سردار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان و هیات همراه و استقبال علیرضا مخبردزفولی و محمد نیکوکار قائم مقامان مدیرعامل در امور ستادی و مسولیت‌های اجتماعی و حوزه بهره‌برداری و توسعه، معاونان، مدیران و محمد مقامی فرمانده اعضای شورا و بسیجیان پایگاه‌های تابعه حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهید دکتر مجید بقایی انجام شد.

مراسم یاد شده با شعار بسیج، مردم و اقتدار ملی صبح روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ در محل یادمان شهدای گمنام و ۵۸ شهید شرکت فولاد خوزستان برگزار شد.

سردار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حصرت ولی عصر (عج) استان خوزستان با تشکر از حاضران در صبحگاه گفت: ایام هفته بسیج را گرامی داشته و به روح بزرگ شهدا صلوات تقدیم می‌کنیم.

وی افزود: جایگاه و مقام بسیج از نگاه امام راحل و مقام معظم رهبری(مدظله)، جایگاه رفیعی است که با خون شهدای عزیز به امضا رسیده است.

شاهوارپور اظهار داشت: کشور عزیز ما از بدو انقلاب، نیاز به پاسداری و حفاظت داشته است. اما دشمنان قسم خورده این کشور، چون به تمام مسائل کشور چشم طمع داشتند، چشم دیدن استقلال ما را نداشته و ندارند. با تهدید هایی مانند جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه اقدامات براندازانه انجام می دهند.

صدام با جنگ در ۸ سال دفاع مقدس برای تجزیه کشور و تسلیم نمودن ملت به میدان آمد. آن چیز که باعث شد که کشور پایدار بماند، حضور آحاد مردم در قالب بسیج در میدان نبرد بود تا دشمن تا دندان مسلح را شکست دهند.

اما تنها جنگ سخت نبود. پس از آن محاصره اقتصادی با تحریم‌های گسترده و بمب‌باران مراکز صنعتی و اقتصادی به جنگ ملت آمدند.

در یکی از بمب‌باران‌ها، شرکت فولاد خوزستان مورد حمله قرار گرفت و شهدایی از ما گرفت. اما بسیج از پای نایستاد و با ورود به کارخانه‌ها، چرخ صنعت و اقتصاد را دوباره به حرکت در آوردند.

به‌این ترتیب در جنگ ۸ ساله، ما هم توانستیم در جنگ سخت و هم در بعد روان‌سازی اقتصاد بازیابی حرکت نماییم.

وی افزود: مردم ما در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردند که هنوز هم در کشور ما هستند افراد خود فروخته‌ای که در صف دشمن قرار گرفته و به رژیم کودک‌کش اسرائیل که بیش از ۶۰ هزار زن و کودک مروم فلسطین را زیر بمب‌های یکصد تنی خود مدفون نمود، خدمت نمودند.

مقام معظم رهبری فرمودند: در جنگ ۱۲ روزه نیروهای مسلح امتحان پس دادند، اما اگر مردم نبودند، امکان ادامه ایستادگی وجود نداشت.

ما شاهد بودیم که در جنگ ۱۲ روزه، شما بسیجیان در خط مقدم کارخانه و دفاع از کشور همت گماردید.

شاهوارپور خاطرنشان کرد: ما باید امروز با چشمان بیدار، اقدامات دشمن را رصد کنیم.

وی افزود: دشمن هنوز در تلاش است که با ایجاد نا امیدی، فشارهای اقتصادی که بخشی از آن به ضعف مدیریتی و برنامه‌ریزی باز می‌گردد، البته ضرر اصلی آن، کارگری که رزق آن به چرخش صنعت کارخانه وابسته است را دچار فشار نماید.

خواهش دارم که نگذارید، تلقین دشمن بر ذهن شما تاثیر منفی گذارد.

شاهوار پور یادآور شد: در حمله به غزه، برخی از کشورهای منطقه حتی حق نفس کشیدن نداشتند اما کشور ما در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به تاسی از شهیدان خوش‌نام که برای عزت و سربلندی کشور رفتند و این افتخار جمهوری اسلامی است که حاضر است هزینه بدهد، اما دست از دفاع مظلوم بر ندارد.

وی در پایان از حضور میهمانان و بسیجیان در میدان تقدیر و تشکر نمود.

انتهای پیام/