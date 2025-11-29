حرکت فولاد هرمزگان به سمت فولاد سبز و استانداردهای جهانی در راستای صادرات

وی افزود: اگر درباره استانداردهای بین‌المللی صحبت می‌کنیم، باید هدف ما تولید فولاد سبز باشد. در همین حال تولید فولاد سبز موضوعات متعددی را شامل می‌شود و اگر به سمت آن حرکت نکنیم، مزیت استقرار در کنار ساحل برای شرکت بی‌اثر خواهد بود. در این زمینه مطالعات لازم صورت گرفته و برنامه‌های اجرایی تدوین شده است.

توسعه آلیاژهای خاص، نوآوری هدفمند و سرمایه‌گذاری در مواد اولیه

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به توسعه فولادهای خاص در شرکت، خاطرنشان کرد: در حوزه فولاد و گریدهای خاص و نیز بخش نوآوری، توافقی با مجموعه صندوق خطرپذیر فولاد مبارکه انجام داده‌ایم. در این تفاهم‌نامه تأکید شد که این همکاری صرفا در حوزه گریدهای خاص باشد. همچنین مرکز نوآوری موجود نیز هدفمند خواهد شد و فعالیت آن تنها بر تولید فولادهای خاص و آلیاژی متمرکز می‌شود. تمام اقدامات ما در این مسیر یکپارچه و همسو خواهد بود.

رحیم تاکید کرد: در رابطه با برخی آلیاژهای خاص نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم تا سبد محصولات شرکت را متنوع کنیم. زیرا تهدیدات صنعت فولاد در سال آینده کاملا جدی خواهد بود که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سهم قابل‌توجه آن در بهای تمام‌شده محصولات است.

ارتقای بهره‌وری و نقش کارکنان در بهبود عملکرد

رحیم با بیان اینکه در موضوع بهره‌وری اقدامات خوبی آغاز شده است، تاکید کرد: سال آینده کف قیمت برق، سقف قیمت امسال خواهد بود و نباید تصور کنیم شرایط تأمین انرژی بهتر خواهد شد. با توجه به کمبود گاز و نبود سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه، چشم‌انداز تأمین برق در سال‌های پیش‌رو نیز مبهم است. از این رو توجه به بهره‌وری ضرورت بیشتری دارد. صرفه‌جویی و مصرف صحیح انرژی در حوزه تولید، مستقیماً سودآوری را افزایش می‌دهد.

وی عنوان کرد: جشنواره بهره‌وری در شرکت از نیمه مهرماه تا پایان آبان برگزار شد. باید ترتیبی اتخاذ شود تا تمام افراد پیشنهاددهنده مورد توجه قرار گیرند. ارائه پیشنهاد نشان‌دهنده اهمیت کارکنان به سازمان و دغدغه آنان برای کاهش مصرف انرژی است. مطمئن هستم در میان پیشنهادهای ارائه‌شده، مواردی وجود دارد که به بهره‌وری عملیاتی شرکت کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پایان گفت: در نهایت امیدوار هستم بتوانیم شش‌ماهه دوم سال را با موفقیت پشت سر بگذاریم و دستاوردهایی را که در شش‌ماهه نخست در حوزه سهامداری و صنعت فولاد کشور برای فولاد هرمزگان رقم خورد، در بازه یک‌ساله نیز تثبیت کنیم. باید نشان دهیم کارکنان فولاد هرمزگان توانمند هستند و این مجموعه که از استراتژیک‌ترین مجموعه‌های کشور است، بدون تردید ظرفیت آن را دارد که در آینده به عنوان محور اصلی صادرات صنعت فولاد مطرح شود.