پیشرفت ۵۱ درصدی نورد گرم ۲ در فولاد مبارکه/ ورود کامل تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی به سایت
معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و قائممقام مجری طرح نورد گرم ۲، از ورود آخرین دستگاه نیروگاه سیکل ترکیبی، حضور صددرصدی تجهیزات در سایت و پیشرفت ۵۱ درصدی نورد گرم ۲ خبر داد و اعلام کرد: پروژهها با وجود تحریمها، نوسانات ارزی و محدودیتهای داخلی، در مسیر بهرهبرداری قرار دارند.
حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و قائممقام مجری طرح نورد گرم ۲، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا در توضیح آخرین وضعیت پروژهها گفت: پروژه نورد گرم ۲ با یکسری مشکلات مواجه بود اما اکنون از هشت بخش اصلی تجهیزات، هفت بخش وارد سایت شده و از طرف تکنولوگ ارسال شده است. مذاکرات فشردهای با تکنولوگ برای اتمام بحث مهندسی، ارسال تجهیزات باقیمانده و حضور کارشناسان و سرپرست ها انجام شده و پروژه نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است.
وی با ابراز امیدواری اتمام این طرح تا سال ۱۴۰۶ افزود: در حال حاضر پیشرفت پروژه ۵۱ درصد است که با شروع نصب تجهیزات درصد پیشرفت ماهانه افزایش پیدا خواهد کرد.
پیش از آغاز محدودیتهای ناترازی برق نیروگاه وارد مدار میشود
معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه در ادامه به تشریح آخرین وضعیت پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پرداخت و اظهار کرد: آخرین دستگاه این پروژه وارد سایت شده است و در حال حاضر تقریباً تمام تجهیزات در محل نصب وجود دارد. اکنون در مرحله راهاندازی هستیم و تلاش میکنیم پیش از آغاز محدودیتهای ناترازی برق در سال آینده، نیروگاه را وارد مدار کنیم البته روند اجرای این پروژه بسیار رضایتبخش بوده است.
خسروانیپور همچنین درباره پروژه ورق رنگی گفت: این طرح نیز با پیشرفت مناسبی در حال اجراست و ورود تجهیزات به سایت آغاز شده است.
وی در خصوص چالشهای اصلی طرحهای توسعهای فولاد مبارکه توضیح داد: تحریمها، نوسانات نرخ ارز، تورم و مسائل خارج از کنترل از مهمترین چالشها هستند. علاوه بر این، کمبود نیروی متخصص بخشی از مشکلات فنی را تشکیل داده که شرکت توانسته است تا حدود زیادی بر آن غلبه کند. مسائل گمرکی و ثبت سفارش نیز از محدودیتهای داخلیاند که گاه زمان اجرای پروژهها را افزایش میدهند.
تحول دیجیتال در پروژههای توسعهای
معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول دیجیتال در روند توسعه پروژهها گفت: با راهاندازی مرکز اسناد دیجیتال، فرآیندها بهصورت مکانیزه دنبال میشوند. تحول دیجیتال تأثیر قابل توجهی در سرعت و کیفیت اجرای پروژهها داشته و موضوع جانمایی و چینش تجهیزات نیز با همین رویکرد در حال انجام است. هدف ما کاهش استفاده از نیروی انسانی در بخشهای دارای خطرات ایمنی و تمرکز بر فعالیتهای با ارزش افزوده بالاتر است.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به حجم گسترده طرحهای توسعهای، فولاد مبارکه به موتور پیشران اقتصاد کشور تبدیل شده و بهجای توقف در شرایط رکود، طرحهای جدیدی را تعریف کرده است. جهتگیری شرکت بهسمت توسعه دریامحور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نشاندهنده تداوم روند رشد و نقشآفرینی آن در اقتصاد ملی است.