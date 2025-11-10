ضرورت نظارت سختگیرانه گمرکات بر صادرات فولاد و الزام گواهی صادراتی

معاون فروش فولاد مبارکه تأکید کرد:«بدیهی است که این روند آثار منفی قابل توجهی برای صنعت کشور به همراه دارد. یکی از تبعات آن این است که این محصولات باید در داخل کشور به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند، اما عملاً به صورت خام به کشورهای همسایه صادر می‌شوند.»

او افزود: «از سوی دیگر، به دلیل اختلاف نرخ ارز، این کالاها با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی صادر می‌شوند و این موضوع به یک تهدید جدی برای صادرات رسمی کشور تبدیل شده است.»

مهندس حیدری در ادامه راهکار کنترل این وضعیت را تشریح کرد و گفت:«یکی از راه‌حل‌ها این است که در گمرکات کشور نظارت دقیق‌تری اعمال شود و دستورالعمل‌هایی تدوین گردد که طبق آن، صادرات محصولات فولادی یا توسط خود تولیدکنندگان فولاد انجام شود یا اگر توسط تجار و بازرگانان انجام می‌گیرد، فقط با ارائه گواهی صادراتی، امکان صادرات وجود داشته باشد. خروج کالا از کشور باید تنها با ارائه این گواهی امکان‌پذیر باشد.»

وی در توضیح نحوه دریافت این گواهی نیز اظهار داشت: «تجار و بازرگانان زمانی می‌توانند این گواهی را دریافت کنند که خرید محصول صادراتی را از مسیر شفاف بورس کالا و در رینگ صادراتی و از خود تولیدکننده انجام داده باشند. در این صورت گمرک می‌تواند بر اساس ارائه گواهی صادراتی، مجوز خروج کالا از کشور را صادر کند.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «در چنین سازوکاری، بانک مرکزی نیز اطمینان خواهد داشت که ارز حاصل از این صادرات به کشور بازمی‌گردد و دیگر شاهد خروج بی‌ضابطه محصولات فولادی از چرخه تولید داخلی نخواهیم بود.»