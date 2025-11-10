خبرگزاری کار ایران
راه مقابله با صادرات غیررسمی فولاد؛

ضرورت نظارت سختگیرانه گمرکات بر صادرات فولاد و الزام گواهی صادراتی

ضرورت نظارت سختگیرانه گمرکات بر صادرات فولاد و الزام گواهی صادراتی
رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در گفت‌وگو با پترومتالز با اشاره به چالش‌های بزرگ شرکت‌های فولادی در حوزه صادرات اظهار داشت: «یکی از مسائل مهمی که امروز با آن مواجه هستیم، صادرات غیررسمی محصولات فولادی است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بین نرخ ارز آزاد و ارز مورد تأیید دولت، فاصله و اختلاف معنی‌دار ایجاد می‌شود.»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، بخشی از محصولاتی که در بورس کالا و به‌منظور استفاده در صنایع پایین‌دستی عرضه شده‌اند، به دلیل همین اختلاف نرخ ارز، از چرخه رسمی تولید خارج می‌شوند و از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، روانه مرزها و مسیر صادرات غیررسمی می‌شوند.»

معاون فروش فولاد مبارکه تأکید کرد:«بدیهی است که این روند آثار منفی قابل توجهی برای صنعت کشور به همراه دارد. یکی از تبعات آن این است که این محصولات باید در داخل کشور به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند، اما عملاً به صورت خام به کشورهای همسایه صادر می‌شوند.»

او افزود: «از سوی دیگر، به دلیل اختلاف نرخ ارز، این کالاها با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی صادر می‌شوند و این موضوع به یک تهدید جدی برای صادرات رسمی کشور تبدیل شده است.»

مهندس حیدری در ادامه راهکار کنترل این وضعیت را تشریح کرد و گفت:«یکی از راه‌حل‌ها این است که در گمرکات کشور نظارت دقیق‌تری اعمال شود و دستورالعمل‌هایی تدوین گردد که طبق آن، صادرات محصولات فولادی یا توسط خود تولیدکنندگان فولاد انجام شود یا اگر توسط تجار و بازرگانان انجام می‌گیرد، فقط با ارائه گواهی صادراتی، امکان صادرات وجود داشته باشد. خروج کالا از کشور باید تنها با ارائه این گواهی امکان‌پذیر باشد.»

وی در توضیح نحوه دریافت این گواهی نیز اظهار داشت: «تجار و بازرگانان زمانی می‌توانند این گواهی را دریافت کنند که خرید محصول صادراتی را از مسیر شفاف بورس کالا و در رینگ صادراتی و از خود تولیدکننده انجام داده باشند. در این صورت گمرک می‌تواند بر اساس ارائه گواهی صادراتی، مجوز خروج کالا از کشور را صادر کند.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «در چنین سازوکاری، بانک مرکزی نیز اطمینان خواهد داشت که ارز حاصل از این صادرات به کشور بازمی‌گردد و دیگر شاهد خروج بی‌ضابطه محصولات فولادی از چرخه تولید داخلی نخواهیم بود.»

