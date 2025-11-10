در نشست هماندیشی دفاتر فنی تعمیرات فولاد مبارکه مطرح شد؛
فولاد مبارکه در مسیر نت هوشمند
نشست هماندیشی دفاتر فنی تعمیرات فولاد مبارکه بهعنوان نقطه عطف تحول در نگهداری و تعمیرات در راستای همافزایی دانش فنی و ارتقای سطح بلوغ نگهداری و تعمیرات و همچنین همراستاسازی راهبردهای این حوزه، با حضور کارشناسان، تکنسینها و رؤسای دفاتر فنی نت نواحی تولیدی و پشتیبانی در دو نوبت برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، این نشست که با هدف بررسی وضعیت موجود سیستمهای نت، چالشهای ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات، نقشه راه هوشمندسازی و بازنگری در ساختار دادهها و درختواره فنی تجهیزات تشکیل شد، زمینهساز تبادل تجربیات فنی، همراستاسازی رویهها و تحلیل پروژههای کلیدی حوزه تعمیرات از جمله ارتباط سامانههای نت با قطعات یدکی و تعمیرگاه مرکزی در بستر EIS و طرح استراتژیک RCMR بود. این هماندیشی، جلوهای از وفاق و همافزایی فکری میان متخصصان حوزههای فنی و برنامهریزی است که میتواند بنیان تحول در ساختارهای نگهداری و تعمیرات نوین و دادهمحور فولاد مبارکه را بیشازپیش تقویت کند.
یکپارچگی، هوشمندی و آیندهنگری نت فولاد مبارکه
محسن کفیل، مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد مبارکه، با بیان مطالب فوق گفت: هماندیشی جامع دفاتر فنی تعمیرات گامی در مسیر یکپارچگی، هوشمندی و آیندهنگری نت فولاد مبارکه است.
وی با تأکید بر اینکه در مسیر تحول و هوشمندسازی نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد مبارکه، دفتر فنی نقشی محوری و زیرساختی ایفا میکند، ادامه داد: این حوزه، بهمثابه مغز سیستم نت، مسئول تحلیل، برنامهریزی، هماهنگی و تصمیمسازیهای راهبردی است و توانسته با ایجاد ساختارهای هوشمند، یکپارچگی اطلاعاتی و استانداردسازی دادهها، پیشران فاز جدید «نت نسل نو» در شرکت باشد.
ایجاد بستر لازم برای تحلیل هزینههای واقعی نگهداری و تعمیرات و تصمیمسازی بهینه
به گفته مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد مبارکه، از جمله پروژههای برجسته درحالاجرا میتوان به ارتباط سیستمهای نت با قطعات یدکی و تعمیرگاه مرکزی در بستر EIS اشاره کرد که نهتنها موجب افزایش شفافیت زنجیره تأمین قطعات و ردیابی دقیق تجهیزات شده، بلکه بستر لازم برای تحلیل هزینههای واقعی نگهداری و تعمیرات و تصمیمسازی بهینه را فراهم آورده است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، بازنگری ساختار اطلاعات پایه، درختوارههای فنی و نسخهسازی BOM تجهیزات نیز در دستور کار قرار گرفت تا ارتباط میان سامانههای نت، انبار، تعمیرگاه و مرکز اسناد فنی، بهصورت کامل برقرار شود.
کفیل تصریح کرد: یکی از محورهای راهبردی مورد تأکید، اجرای پروژه RCMR است که بهعنوان یک پروژه استراتژیک شرکت، با هدف افزایش قابلیت اطمینان و دسترسپذیری تجهیزات حیاتی، کاهش توقفات ناخواسته و ارتقای اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و پیشبینانه در حال پیادهسازی است. بر اساس مدل RCMR، با تحلیل حالات خرابی، تدوین الزامات عملکردی و تگگذاری دقیق تجهیزات، نظامی هوشمند برای مدیریت چرخه عمر داراییها شکل میگیرد که مسیر حرکت فولاد مبارکه بهسوی نت دادهمحور، پیشبین و خودکار را هموار میسازد.
پایهگذاری یک اکوسیستم نوین در حوزه نگهداری و تعمیرات
بنابر اظهارات وی، همسویی فعالیتهای دفتر فنی با واحدهای مهندسی، قطعات یدکی و تعمیرگاه مرکزی، پایهگذار یک اکوسیستم نوین در حوزه نگهداری و تعمیرات است. اکوسیستمی که ضمن افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای توقف، بنیان مدیریت داراییهای فیزیکی هوشمند را در فولاد مبارکه تثبیت میکند.
در حاشیه برگزاری این نشست، برخی از رؤسا و کارشناسان حوزه نگهداری و تعمیرات چنین گفتند؛
امین ابوعطا، رئیس برنامهریزی و تعالی نت فولاد مبارکه:
آغاز فرایند حرکت منسجم بهسوی نگهداری و تعمیرات دادهمحور و هوشمند
نشست هماندیشی دفاتر فنی تعمیرات آغاز فرایند حرکت منسجم بهسوی نگهداری و تعمیرات دادهمحور و هوشمند و فرصتی ارزشمند برای همگرایی دیدگاهها و مرور تجارب موفق و چالشهای جاری در مسیر توسعه نظام نگهداری و تعمیرات شرکت بود.
اهتمام جمعی برای عبور از نت سنتی بهسوی نت هوشمند و یکپارچه
حضور یکپارچه کارشناسان و تکنسینهای حوزه برنامهریزی، پیشگیری و قطعات یدکی در این نشست، تأییدی بر اهتمام جمعی برای عبور از نت سنتی بهسوی نت هوشمند و یکپارچه است. در این گفتوگوهای تخصصی، موضوعاتی چون استانداردسازی دادهها و درخت تجهیز، همبستگی سامانههای اطلاعاتی نت و قطعات یدکی، ارتقای سازوکار گزارشگیری و تحلیل مصرف قطعات و بازتعریف فرایندهای مهندسی قطعات و تجهیزات و طرحهای بهینهسازی مورد واکاوی و اجماع قرار گرفت.
فعالسازی مجدد واحد طرحهای بهینهسازی و همافزایی آن با دفاتر فنی و تیمهای مهندسی، رویکرد نوین و آیندهنگر در مسیر ارتقای قابلیت اطمینان، کارایی و پایداری تولید را نشان میدهد. ضمن اینکه برگزاری این نشستها، نهتنها بازخوانی وضعیت موجود بلکه ترسیم مسیر آیندهای است که در آن داده، تفکر سیستمی و هوشمندی عملیاتی سه پایه اصلی بلوغ نت فولاد مبارکه را تشکیل میدهند.
حمیدرضا جمالی، رئیس برنامهریزی و کنترل نت آهنسازی:
هماندیشی دفاتر فنی، بستری برای همافزایی و نوسازی تفکر برنامهریزی در نت ناحیه آهنسازی
هماندیشی دفاتر فنی، بستری برای همافزایی و نوسازی تفکر برنامهریزی در نت ناحیه آهنسازی و فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه و تحلیل چالشهای راهبردی در حوزه نگهداری و تعمیرات بود. حضور کارشناسان و تکنسینهای نواحی و حوزههای پشتیبانی در این گفتوگوها، نشان داد که مسیر تعالی نت تنها با تعامل فنی، برنامهریزی مؤثر و همافزایی دانش میدانی قابل تحقق است.
در این نشستها، موضوعات بنیادینی همچون استانداردسازی ساختار تجهیز و دادههای نت، بهبود فرایند برنامهریزی پیشگیرانه، بهروزرسانی رویکردهای زمانبندی تعمیرات اساسی و روزمره، افزایش صحت اطلاعات مصرف قطعات یدکی و همراستاسازی دادههای سامانه سانتپلاس با واقعیت میدانی تجهیزات مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
گامی مؤثر در جهت همافزایی سازمانی و شکلگیری نگاه عملیاتی-تحلیلی به موضوع نت
در ناحیه آهنسازی، تحقق اهداف بلندمدت نگهداری و تعمیرات بهویژه در حوزههای حیاتی همچون تولید گندله، احیا و واحد اکسیژن نیازمند رویکرد نظاممند مبتنی بر داده و تعامل نزدیک دفاتر فنی با بخش عملیات و مهندسی قطعات است. برگزاری این جلسات هماندیشی، گامی مؤثر در جهت همافزایی سازمانی و شکلگیری نگاه عملیاتی-تحلیلی به موضوع نت در فولاد مبارکه به شمار میرود.
یوسف اسماعیلزاده، رئیس برنامهریزی و کنترل نت فولادسازی:
همافزایی دانش فنی، ارتقای هماهنگی میان واحدها و تقویت رویکرد پیشگیرانه در نظام تعمیرات شرکت
در این نشست، ضمن بررسی و تبادلنظر پیرامون چالشها و تجارب واحدهای مختلف، برنامههای آتی بخشهای MTO ارائه شد و اهم اقدامات انجامشده در زمینه بهبود فرایندهای نگهداری و تعمیرات مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. هدف از برگزاری این همایش، همافزایی دانش فنی، ارتقای هماهنگی میان واحدها و تقویت رویکرد پیشگیرانه در نظام تعمیرات شرکت عنوان شد.
روحالله بیرانوند، رئیس برنامهریزی و کنترل نت ریختهگری:
هوشمندسازی نگهداری تعمیرات تجهیزات حیاتی خطوط تولید
در جلسه هماندیشی دفاتر فنی تعمیرات، گزارش کاملی از اقدامات انجامشده در سالهای اخیر و برنامههای پیش رو ارائه شد که نشاندهنده برنامهریزی و اقدام منسجم و هدفمند در مجموعه مدیریت دفاتر فنی بود.
اصلاح ساختارها و روندهای تعمیراتی در بسترهای نرمافزاری، اجرا و اصلاح درختوارههای واحدی، ایجاد و اجرای سیستم پیگیری و تعیین تکلیف قطعات راکد و فاقد گردش، اصلاح و بهینهسازی روند اصلاح دفترچهها، هدفمند شدن و شفافسازی روند پیشبینی منابع تعمیراتی، اجرای سیستمهای جدید تعمیراتی و ایجاد ارتباط بین سیکلهای مختلف تعمیراتی از جمله اقدامات انجامشده بسیار مثبت و مؤثر بود.
یکی دیگر از اقدامات بسیار مؤثر انجامشده راهاندازی و فعالسازی مجدد واحد ایسک است که بهشدت موردنیاز واحدهای فرایندی بوده و میتواند مجدداً روند طراحی و اجرای پروژههای کوچک در سازمان را تسریع کند و بهزودی منجر به تحولات بسیار خوبی در سازمان خواهد شد. همچنین یکی از فعالیتهای در دست اجرای این مدیریت، هوشمندسازی نگهداری تعمیرات تجهیزات حیاتی خطوط تولید است. با اجرای این طرح، گذر از تعمیرات سنتی به نگهداری تعمیرات مدرن، بهطور واقعی در سایتهای تولیدی اتفاق خواهد افتاد.
سعید غلامی، رئیس برنامهریزی و کنترل نت نورد گرم:
زمینهسازی برای همافزایی و بهبود عملکرد در فرایند نگهداری و تعمیرات
بهمنظور ارتقای سطح دانش فنی، تبادل تجارب و آشنایی با رویکردهای نوین شرکت در حوزه نت، جمعی از مسئولین و کارشناسان واحد نگهداری و تعمیرات در همایش هماندیشی مسئولین نگهداری و تعمیرات شرکت کردند.
در این همایش یکروزه موضوعاتی همچون تاریخچه نگهداری و تعمیرات، روشهای نوین نت از جمله RCM و RCMR مدیریت قطعات یدکی در گردش، مدیریت قطعات راکد، طراحی و بهینهسازی تجهیزات و... موردبحث و بررسی قرار گرفت.
حضور فعال کارشناسان و مسئولین دفاتر فنی تعمیرات و حضور صمیمانه مدیریت MTO ضمن افزایش همدلی و تعامل درونسازمانی، زمینهساز همافزایی و بهبود عملکرد در فرایند نگهداری و تعمیرات خواهد بود.
در پایان از برگزارکنندگان این همایش علمی و تخصصی و حضور همکاران حوزه نت نواحی بهویژه همکاران ارجمندم در ناحیه نورد گرم سپاسگزارم.
محمدرضا دوالی، رئیس برنامهریزی و کنترل نت نورد سرد:
تحقق اهداف بلندمدت شرکت در حوزه تحول دیجیتال و افزایش بهرهوری تجهیزات و تأسیسات
بهمنظور بررسی چالشها و برنامهریزی برای بهبود عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات، سمیناری تخصصی با حضور مدیران، کارشناسان و سرپرستان واحدهای مرتبط در شرکت فولاد مبارکه برگزار شد. در این نشست، ضمن ارائه گزارشهایی از وضعیت موجود فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در شرکت، مهمترین چالشها و نقاط قابلبهبود شناسایی و مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. همچنین راهکارهای عملی برای ارتقای بهرهوری، استانداردسازی فرایندها و استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت نت مطرح شد. در بخش پایانی سمینار، مسیر حرکت شرکت بهسوی استقرار سیستمهای هوشمند در حوزه نگهداری و تعمیرات تشریح گردید. همچنین مقرر شد با اجرای گامهای مشخص در زمینه بهینهسازی دادهها، دیجیتالیسازی فرایندها و ارتقای سطح دانش فنی کارکنان، زمینه لازم برای بهرهبرداری از فناوریهای هوشمند در آیندهای نزدیک فراهم شود. این سمینار گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف بلندمدت شرکت در حوزه تحول دیجیتال و افزایش بهرهوری تجهیزات و تأسیسات به شمار میرود.