امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان گروه فولاد مبارکه و بانک توسعه تعاون

آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان گروه فولاد مبارکه و بانک توسعه تعاون، امروز (۱۸ آبان‌ماه) با حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان گروه فولاد مبارکه و بانک توسعه تعاون در راستای تحقق توسعه همکاری‌های بانکی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، گامی مؤثر برای تقویت زنجیره تأمین مالی و حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای گروه فولاد مبارکه به شمار می‌رود.

