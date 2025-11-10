به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، یاسر حاجی حیدری مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایدای فولاد مبارکه به مناسبت روز کیفیت (18 آبان) در یادداشتی ضمن گرامیداشت این روز، رویکرد و راهبرد فولاد مبارکه در این حوزه را تشریح کرد.

در سال جاری، شاخص‌های کلیدی کیفیت در اکثر محصولات فولاد مبارکه بهبود چشمگیری یافته است. افزایش بازده کیفی، کاهش توقف‌های تولیدی مرتبط با عیوب محصول و رشد ضریب خوش‌قولی در تحویل، از جمله دستاوردهایی است که بیانگر مسیر درست حرکت سازمان در حوزه‌ی کیفیت است.

این نتایج حاصل تلاش‌های واحدهای مختلف و انجام پروژه‌های متعددی با هدف پایداری و ارتقای کیفیت همچنین نگاه سیستمی و رویکرد داده‌محور در تحلیل فرایندهاست؛ رویکردی که با آموزش تخصصی و مهارت‌افزایی کارکنان، توسعه داشبوردهای هوشمند کیفیت، استفاده از تکنیک‌های آماری و تحلیل داده تصمیم‌سازی سریع و دقیق را در اختیار مدیران و کارشناسان قرار داده است.

جایگاه امروز فولاد مبارکه در میان شرکت‌های بزرگ فولادی منطقه، حاصل تعهد به اصول بنیادین کیفیت است. این شرکت نه‌تنها در حوزه‌ی تولید فولاد باکیفیت، بلکه در عرصه‌های زیست‌محیطی، انرژی و مسئولیت اجتماعی نیز معیارهایی نوین از کیفیت زندگی سازمانی را تعریف کرده است. فولاد مبارکه با اتکا به سرمایه انسانی توانمند، زیرساخت‌های فناورانه و فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری و بهبود مستمر، توانسته است نام خود را در کنار برترین تولیدکنندگان فولاد جهان قرار دهد.

حرکت از «کنترل کیفیت» به‌سوی «مدیریت کیفیت یکپارچه»

مسیر پیش‌رو روشن‌تر از همیشه است. حرکت از «کنترل کیفیت" به‌سوی "مدیریت کیفیت یکپارچه (Total Quality Management)" و نهادینه‌سازی تفکر کیفیت در کل زنجیره ارزش، راهبرد اصلی فولاد مبارکه در سال‌های آینده خواهد بود. تمرکز بر داده‌کاوی عمیق، توسعه هوش تجاری در تصمیم‌سازی، افزایش سطح اتوماسیون خطوط و گسترش تعامل با مشتریان و استفاده از ظرفیت شرکت‌های گروه در طراحی و توسعه محصولات، بخش مهمی از این نقشه راه است.

روز ملی کیفیت فرصتی است تا بار دیگر بر این باور مشترک تاکید کنیم که کیفیت، مسوولیت همگانی است و پایداری، نتیجه‌ی وفاداری به کیفیت است. فولاد مبارکه همچنان با اتکا به تجربه، علم و تعهد کارکنان خود، پرچم‌دار حرکت ملی به‌سوی تعالی کیفیت در صنعت فولاد ایران خواهد بود؛ چراکه کیفیت در اندیشه و پایداری در عمل فولاد مبارکه است.

