دیدار چهره به چهره معاون منابع انسانی و امور اجتماعی با کارکنان شرکت فولاد خوزستان

دیدار چهره به چهره معاون منابع انسانی و امور اجتماعی با کارکنان شرکت فولاد خوزستان
ملاقات عمومی مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی همراه با رحیم امیدبخش مدیر امور اداری و سید عادل حسینی مسئول روابط کار با تنی چند از کارکنان این شرکت انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، ملاقات عمومی مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی همراه با رحیم امیدبخش مدیر امور اداری و سید عادل حسینی مسئول روابط کار با تنی چند از کارکنان این شرکت انجام شد. 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، این دیدار در راستای رسیدگی و رفع مشکلات کارکنان، روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در دفتر معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، واقع در ساختمان سه طبقه مرکزی این شرکت صورت پذیرفت.

 

