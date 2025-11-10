دیدار چهره به چهره معاون منابع انسانی و امور اجتماعی با کارکنان شرکت فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، ملاقات عمومی مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی همراه با رحیم امیدبخش مدیر امور اداری و سید عادل حسینی مسئول روابط کار با تنی چند از کارکنان این شرکت انجام شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، این دیدار در راستای رسیدگی و رفع مشکلات کارکنان، روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در دفتر معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، واقع در ساختمان سه طبقه مرکزی این شرکت صورت پذیرفت.

