دیدار چهره به چهره معاون منابع انسانی و امور اجتماعی با کارکنان شرکت فولاد خوزستان
ملاقات عمومی مرتضی خاکبازان فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی همراه با رحیم امیدبخش مدیر امور اداری و سید عادل حسینی مسئول روابط کار با تنی چند از کارکنان این شرکت انجام شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، این دیدار در راستای رسیدگی و رفع مشکلات کارکنان، روز یکشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۴ در دفتر معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، واقع در ساختمان سه طبقه مرکزی این شرکت صورت پذیرفت.