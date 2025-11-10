معرفی برگزیدگان مسابقات آمادگی جسمانی بانوان و آقایان "ایمیدرو"

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، حیدر ضیغمی، رئیس کارگروه ورزش و مشاور ریاست هیات عامل ایمیدرو روز جمعه شانزدهم آبان ماه ۱۴۰۴ در آیین اختتامیه این رقابت‌ها و پیش توزیع مدال‌ها در سخنانی تصریح کرد: ترویج ورزش‌های سلامت محور در بین کارکنان شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو یک تجویز راهبردی است که تحت حمایت مدیریت عالی سازمان در سخت‌ترین مشاغل کشور در معادن و صنایع معدنی بطور جدی دنبال می‌شود.

ضیغمی، توجه به سلامت جسمی کارکنان و ترویج روحیه هم‌افزایی در کار تیمی و نشاط را از جمله اهداف برگزاری و توسعه رقابت‌های ورزشی کارکنان خواند.

وی همچنین با تشکر از همکاری مدیران واحدها و بخش‌های تربیت‌بدنی و تفریحات سالم شرکت‌ها گفت: امیدواریم در راستای ارتقای سطح ورزشی کارکنان در تمامی واحدهای تحت پوشش ایمیدرو به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ابتدا مسابقات به‌صورت داخلی صورت گیرد، سپس برگزیدگان و نخبگان ورزشی هر واحد برای ورود در سطح ایمیدرو انتخاب و راهی رقابت‌ها شوند.

در روز دوم و پایانی رقابت‌ها از سوی کمیته داوران نتایج رقابت‌ها بدین شرح اعلام شد: در بخش تیمی بانوان تیم‌های مس شهر بابک، گهر زمین و گل‌گهر سیرجان به‌ترتیب اول تا سوم شدند و در بخش تیمی آقایان، تیم ب مس سرچشمه رفسنجان اول، فولاد مبارکه اصفهان دوم و تیم الف مس سرچشمه سوم شدند. همچنین در رقابت‌های انفرادی، در بخش بانوان ۶۰ ورزشکار و آقایان ۹۹ ورزشکار به میدان رفتند. در قسمت بانوان و گروه سنی پنجم: معصومه امینی‌فر از شرکت گل‌گهر سیرجان، نسرین چراغی از شرکت فولاد خوزستان و فاطمه رئیسی درکی از شرکت فولاد مبارکه به‌ترتیب اول تا سوم شدند.

بر پایه این گزارش در مراسم اختتامیه رقابت‌ها، فرخ کیا سرپرست مسابقات آمادگی جسمانی ایمیدرو نیز با تشکر از استقبال و حضور پرشور کارکنان ورزشکار شرکت‌ها از مسئولان و دست‌اندرکاران به جهت میزبانی گرم و برگزاری منظم رقابت‌ها همراه با پوشش مناسب رسانه‌ای، تقدیر نمود. سپس در پایان مراسم، مدال‌ها، یادبودهای ورزشکاران و تیم‌های اول تا سوم به‌وسیله‌ی مسئولان حاضر در سالن توزیع شد.

گفتنی است، همچنین از سوی مسئولان هیات آمادگی جسمانی و تندرستی استان خوزستان با اهدای لوح سپاس از زحمات دست‌اندرکاران برگزاری این دوره از مسابقات تقدیر شد.

