خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید وزیر صمت و معاون علمی رئیس‌جمهور از دستاورد بومی‌سازی گهرزمین در نمایشگاه «فرایران»

بازدید وزیر صمت و معاون علمی رئیس‌جمهور از دستاورد بومی‌سازی گهرزمین در نمایشگاه «فرایران»
کد خبر : 1712052
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان نخستین نمایشگاه فرایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، از دامپ‌تراک معدنی ۱۵۰ تنی با سامانه رانش الکترومکانیکال AC-AC رونمایی شد؛ محصولی که برای نخستین‌بار در کشور و با همکاری شرکت دانش‌بنیان گهرصنعت آداک‌گستر ساخته شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، سالاری، مدیر تحقیقات، نوآوری و بومی‌سازی گهرزمین گفت: طراحی و ساخت این دامپ‌تراک به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی انجام شده و عمق ساخت داخل به حدود ۶۰٪ رسیده است. سامانه‌های برق، کنترل، شاسی، کابین، هیدرولیک، تعلیق، فرمان و ترمز در داخل کشور تولید شده‌اند.  

این پروژه ملی با حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و ایمیدرو اجرا شده و در مرحله تست عملکردی است. با اجرای آن از خروج بیش از یک‌میلیون یورو ارز به‌ازای هر دستگاه جلوگیری می‌شود.

حجم ویدیو: 14.71M | مدت زمان ویدیو: 00:00:47 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ