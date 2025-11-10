به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، سالاری، مدیر تحقیقات، نوآوری و بومی‌سازی گهرزمین گفت: طراحی و ساخت این دامپ‌تراک به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی انجام شده و عمق ساخت داخل به حدود ۶۰٪ رسیده است. سامانه‌های برق، کنترل، شاسی، کابین، هیدرولیک، تعلیق، فرمان و ترمز در داخل کشور تولید شده‌اند.

این پروژه ملی با حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و ایمیدرو اجرا شده و در مرحله تست عملکردی است. با اجرای آن از خروج بیش از یک‌میلیون یورو ارز به‌ازای هر دستگاه جلوگیری می‌شود.

