بازدید وزیر صمت و معاون علمی رئیسجمهور از دستاورد بومیسازی گهرزمین در نمایشگاه «فرایران»
در جریان نخستین نمایشگاه فرایران در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، از دامپتراک معدنی ۱۵۰ تنی با سامانه رانش الکترومکانیکال AC-AC رونمایی شد؛ محصولی که برای نخستینبار در کشور و با همکاری شرکت دانشبنیان گهرصنعت آداکگستر ساخته شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، سالاری، مدیر تحقیقات، نوآوری و بومیسازی گهرزمین گفت: طراحی و ساخت این دامپتراک بهطور کامل توسط متخصصان داخلی انجام شده و عمق ساخت داخل به حدود ۶۰٪ رسیده است. سامانههای برق، کنترل، شاسی، کابین، هیدرولیک، تعلیق، فرمان و ترمز در داخل کشور تولید شدهاند.
این پروژه ملی با حمایت معاونت علمی ریاستجمهوری، وزارت صمت و ایمیدرو اجرا شده و در مرحله تست عملکردی است. با اجرای آن از خروج بیش از یکمیلیون یورو ارز بهازای هر دستگاه جلوگیری میشود.