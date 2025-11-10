تجلیل از مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، به عنوان مدیر ارزشآفرین صنعت فولاد و معدن کشور
سومین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با محور «بررسی عملکرد و برنامههای ششماهه نخست شرکتهای فولادی و معدنی کشور» برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در این مراسم که با حضور آقای مهندس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل حوزه وزارتی، و دکتر توکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، از امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، به عنوان مدیر ارزشآفرین صنعت فولاد و معدن کشور با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
در بخشی از متن لوح سپاس آمده است: بدینوسیله از تلاشهای ارزشمند و اثرگذار جنابعالی در مسیر ارزشآفرینی در صنعت و اعتلای زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور قدردانی میگردد.
بیتردید نقشآفرینی مسئولانه جنابعالی سهمی شایسته در پیشبرد اهداف ملی و رشد تولید و سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور داشته است. بررسی و تحلیل عملکرد صنعت و معدن در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ و تبیین چالشها، شناسایی ظرفیتها و ترسیم افقهای پیشِروی این بخش، فرصتی مغتنم برای تقدیر از کارنامه درخشان جنابعالی در مدیریت بنگاههای صنعتی و معدنی است.»
این تجلیل بازتابی از تأکید گهرزمین بر تعامل، تبادل تجربه و همافزایی در زنجیره ارزش فولاد کشور است