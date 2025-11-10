پتانسیل ۴.۵ میلیارد دلاری صادرات سه واحد فولادی ساحلی

وی با بیان اینکه برخی برداشت‌ها از رشد درآمدهای اسمی صنعت فولاد ممکن است با واقعیت اقتصادی متفاوت باشد، افزود: اگر محاسبات درآمدی شرکت‌ها صرفاً بر پایه ریال انجام شود، تصویر دقیقی از وضعیت مالی ارائه نمی‌دهد. بررسی شاخص‌ها بر مبنای نرخ ارز نشان می‌دهد که درآمد ارزی شرکت‌های فولادی در سال جاری با کاهش مواجه بوده است.

مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست این شرکت اظهار داشت: درآمد فولاد هرمزگان از ۱۵ همت در سال گذشته به ۲۲ همت افزایش یافته است؛ با این حال، بخشی از این رشد تحت تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و حقوق و دستمزد قرار گرفته است. بخشی از هزینه‌ها در کنترل مدیریت است و بخشی نیز ناشی از شرایط کلان اقتصادی کشور است که باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

رحیم ثبات در تصمیمات کلان دولت را لازمه برنامه‌ریزی دقیق در صنایع فولادی دانست و تأکید کرد: صنعت فولاد انتظار حمایت ویژه ندارد، اما لازم است سیاست‌های ارزی و انرژی در طول سال به سوی تثبیت بیشتر هدایت شود تا بنگاه‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود:واحدهای فولادی مستقر در نواحی ساحلی با توجه به مزیت جغرافیایی خود می‌توانند نقش مؤثری در توسعه صادرات ایفا کنند. در صورت به‌روزرسانی هدفمند سیاست‌های صادراتی متناسب با شرایط این واحدها، میزان صادرات سه واحد بزرگ فولادی ساحلی کشور می‌تواند از دو میلیارد دلار به بیش از چهار و نیم میلیارد دلار افزایش یابد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان در ادامه با اشاره به روندهای جهانی صنعت فولاد گفت: در سطح بین‌الملل نیز شرکت‌های بزرگ فولادی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو، هیدروژن و فولاد سبز حرکت کرده‌اند. خوشبختانه مصرف پایین گاز طبیعی در کشور موجب شده تولید کربن در ایران کمتر از میانگین جهانی باشد و این می‌تواند نقطه قوتی برای حرکت به سمت فولاد سبز در آینده باشد.

رحیم همچنین بر ضرورت بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی، استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند سپرده کالایی و بازنگری در مدل‌های تأمین و فروش تأکید کرد و گفت:با توجه به شرایط تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی، انعقاد قراردادهای بلندمدت در حوزه تأمین مواد اولیه و صادرات می‌تواند ثبات بیشتری برای شرکت‌ها به همراه داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری بخش‌های مختلف صنعت فولاد، مسیر توسعه پایدار و متوازن برای این صنعت راهبردی هموار شود و افزود: فولاد هرمزگان همواره تلاش کرده با نگاه اصلاح‌محور، شفافیت در داده‌ها و ارتقای بهره‌وری، نقش مؤثری در رشد و پویایی صنعت فولاد کشور ایفا کند.