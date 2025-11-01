ورود به عرصه اقتصاد چرخشی و بازیافت قراضههای فولادی
پنل تخصصی با موضوع "اقتصاد قراضهمحور در صنعت فولاد ایران؛ چالشها و فرصتها" در پاویون گروه فولاد مبارکه در حاشیه نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴ با حضور مدیران هلدینگ آتیهفولاد نقش جهان، مدیران و متخصصان صنعت فولاد و اصحاب رسانه برگزار شد و طی آن چشمانداز این هلدینگ برای توسعه پایدار و نقشآفرینی در چرخه اقتصادی مبتنی بر استفاده از بازیافت ضایعات فولادی، برنامههای آن در بازیافت قراضهها و حرکت به سوی تولید سبز و بهینهسازی منابع تشریح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مهدی کویتی، مدیرعامل هلدینگ آتیهفولاد نقش جهان، در این پنل تخصصی با اشاره به راهبردهای کلان گروه فولاد مبارکه در حرکت به سمت تولید سبز و پایدار گفت: یکی از مسیرهای اصلی توسعه در سالهای پیشرو، تمرکز بر اقتصاد قراضهمحور و استحصال مجدد ضایعات فولادی است. آتیه فولاد به عنوان بازوی سرمایهگذاری گروه فولاد مبارکه، مأموریت یافته تا این حوزه را به شکل تخصصی دنبال کند.
در ادامه این نشست، مهدی آقازینلی، معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی راهبردی هلدینگ آتیهفولاد نقش جهان، با اشاره به تغییرات بنیادین در صنعت فولاد کشور و جهان گفت: در ۳ تا ۴ سال آینده، زنجیره تولید فولاد در کشور با کسری حدود ۳۵ میلیون تنی سنگآهن مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، محدودیت گاز طبیعی نیز تولید آهن اسفنجی را با چالش روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از قراضه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا و تداوم تولید است.
در بخش دیگری از این جلسه، امیررضا سلیمانینسب، مدیر سرمایهگذاری هلدینگ آتیه فولاد، با اشاره به مزایای فنی و اقتصادی مصرف قراضه در تولید فولاد اظهار داشت: به ازای هر ۵ درصد افزایش مصرف قراضه در شارژ کورهها، حدود ۴.۵ درصد از مصرف انرژی کاسته میشود. این عدد در مقیاس ملی معادل صرفهجویی میلیاردها تومان در هزینههای تولید و انرژی است.
آقازینلی در پایان این مراسم ضمن قدردانی از همکاری شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: از شرکتهای دانشبنیان دعوت میکنیم تا در زمینههای فناورانه، از جمله طراحی فرایندهای نوین بازیافت قراضه، توسعه تجهیزات و سیستمهای هوشمند قیمتگذاری، و نیز راهاندازی استارتاپهای فعال در این بخش با آتیه فولاد همکاری کنند. خوشبختانه در حال حاضر بیش از ۶۲۰ شرکت دانشبنیان در زنجیره تأمین فولاد مبارکه فعالاند و این ظرفیت میتواند پشتوانهای ارزشمند برای تحقق اقتصاد قراضهمحور در کشور باشد.