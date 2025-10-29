به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در پنل تخصصی «محدودیت انرژی در صنعت فولاد» در نمایشگاه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ در کیش، مدیران گروه فولاد مبارکه به کاهش ۶۸درصدی دریافت برق از شبکه سراسری، راهبرد خودکفایی انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و مدیریت هوشمند تولید به‌عنوان نقشه عبور از بحران اشاره کردند.

پنل تخصصی «محدودیت انرژی در صنعت فولاد» در حاشیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، با حضور سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات گروه فولاد مبارکه و یاسر حاجی‌حیدری، سرپرست مدیریت ارشد کنترل کیفیت و پایداری این گروه برگزار شد.

در این نشست، چالش‌های صنعت فولاد در مواجهه با بحران انرژی و راهکارهای فولاد مبارکه برای عبور از آن مورد بررسی قرار گرفت.

خودکفایی در برق؛ راه نجات صنعت فولاد

طباطباییان در این پنل با اشاره به رکود ناشی از رشد افسارگسیخته بهای انرژی گفت: افزایش بی‌رویه قیمت انرژی، صنایع را با رکود جدی مواجه کرده و مشکلات متعددی ایجاد کرده است. سیاست فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۹ تمرکز بر سرمایه‌گذاری در خودکفایی صنعت برق بوده است.

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه در مسیر انرژی پاک گام‌های عملی برداشته، افزود: پروژه نیروگاه خورشیدی یکی از طرح‌های مهم ماست که با اجرای آن میزان برق خودتأمین در فولاد مبارکه دو برابر شده است. هدف‌گذاری کرده‌ایم تا درصد بیشتری از برق مورد نیاز گروه را از منابع داخلی خود تأمین کنیم.

کاهش ۶۸درصدی دریافت برق از شبکه سراسری

مدیر انرژی و سیالات گروه فولاد مبارکه از کاهش چشمگیر دریافت برق از شبکه خبر داد و گفت: دریافت برق ما از شبکه سراسری نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد کاهش یافته است. اگر نیروگاه‌های خودتأمین را نداشتیم، صنعت فولاد با آسیب‌های جدی مواجه می‌شد.

وی همچنین درباره محدودیت‌های فصلی تولید توضیح داد: در برخی ماه‌ها که امکان تولید داریم، تلاش می‌کنیم رکوردهای جدید ثبت کنیم تا بخشی از محدودیت‌های دیگر ماه‌ها جبران شود. گاهی در سال تنها سه ماه شرایط مطلوب تولید داریم.

نقد سیاست‌های انرژی کشور

طباطباییان در ادامه با تأکید بر اهمیت بازنگری در سیاست‌های انرژی اظهار کرد: در گذشته، گاز مزیت بزرگی برای کشور بود و بسیاری از فولادسازی‌ها بر پایه گاز متان احداث شدند. اما امروز با سیاست‌های اشتباه در حوزه برق و نبود سرمایه‌گذاری کافی، صنعت برق کشور با رکود روبه‌رو شده است. امیدواریم این بحران دامنگیر صنعت فولاد نشود.

وی به موضوع مصرف آب نیز اشاره کرد و گفت: مصرف آب فولاد مبارکه از حوزه آبریز زاینده‌رود کمتر از یک درصد است؛ این در حالی است که ما همواره به حفظ منابع آبی و توسعه فناوری‌های کم‌مصرف متعهد بوده‌ایم.

مدیریت محدودیت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق

در ادامه، یاسر حاجی‌حیدری، سرپرست مدیریت ارشد کنترل کیفیت و پایداری گروه فولاد مبارکه، ضمن اشاره به جایگاه راهبردی این مجموعه در اقتصاد کشور گفت: فولاد مبارکه چشم‌انداز خود را بر پایه الگوی ملی بنگاه‌داری قرار داده و برای تحقق آن، استراتژی‌های مشخصی در حوزه انرژی و پایداری تدوین کرده است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال تولید تختال در گروه فولاد مبارکه ۲.۲ درصد رشد داشته است، افزود: با مدیریت صحیح در تقسیم برق، توانستیم علی‌رغم محدودیت‌های شدید انرژی، رشد تولید را رقم بزنیم. در ماه‌هایی که محدودیت نداریم، تولید به رکورد ۸۳۲ هزار تن می‌رسد؛ اما در مردادماه به دلیل کمبود برق، تولید تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

حفظ تولید حتی در زمان بحران

حاجی‌حیدری درباره نحوه مقابله با محدودیت‌های انرژی گفت: در دوره‌های محدودیت، برنامه‌ریزی توقف سالیانه را انجام می‌دهیم تا اثرات منفی را تا حد ممکن کاهش دهیم. در سال جاری از ۱۶ فروردین محدودیت‌ها آغاز شد و در خرداد شدت گرفت؛ در مردادماه حتی میزان برق دریافتی ما از شبکه به نزدیک صفر رسید، اما با این تلاش کردیم تا توقفی در تولید نداشته باشیم.

به گفته وی، شرکت بدون تداوم تولید نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و برنامه‌ریزی دقیق فولاد مبارکه موجب شد تولید حفظ شود.

حاجی‌حیدری افزود: در مجموع، رشد تولید گروه به ۲.۲ درصد رسید. هر سال به دلیل محدودیت‌های انرژی، بالغ بر ۱.۴ میلیون تن از تولید تختال در گروه از دست می‌رود، اما با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و مدیریت هوشمند، توانسته‌ایم سهم خود را در بازار حفظ کنیم.

جایگاه فولاد مبارکه در میان فولادسازان برتر دنیا

وی در پایان خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته، ایران همواره جزو ۱۰ فولادساز برتر دنیا بوده است و سهم فولاد مبارکه در هشت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به ۳۴ درصد رسیده است. این جایگاه حاصل مدیریت علمی، سرمایه‌گذاری هدفمند و تلاش کارکنان در مسیر پایداری تولید است.