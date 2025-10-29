بازدید رئیس هیئتعامل ایمیدرو از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴
محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیئتعامل ایمیدرو، امروز(۶ مهرماه) پس از افتتاح نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴، با حضور در پاویون گروه فولاد مبارکه، از غرفههای شرکتهای زیرمجموعه این گروه بزرگ صنعتی بازدید به عمل آورد و در حین بازدید خود، بر لزوم حرکت صنعت فولاد کشور به سمت تولید فولاد سبز تأکید کرد و بهکارگیری نوآوری در تولید محصولات متنوع فولادی را ضروری دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رئیس هیئتعامل ایمیدرو با بیان اینکه توسعه پایدار و کاهش اثرات زیستمحیطی باید در اولویت صنعت فولاد قرار گیرد، بر اهمیت استفاده از فناوریهای نوین و روشهای تولید سازگار با محیطزیست تأکید کرد و گفت: این رویکرد میتواند به افزایش رقابتپذیری صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی کمک کند و منجر به تحقق اهداف توسعه پایدار در این صنعت شود.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نیز در این بازدید، به معرفی فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه پرداخت و نقش هریک از آنها در زنجیره تولید فولاد را مهم و حیاتی توصیف کرد و گفت: گروه فولاد مبارکه در سال جاری پروژههای کلان و استراتژیکی برای خود تعریف کرده و با هدف تولید و توسعه پایدار، درصدد اجرای آنهاست.