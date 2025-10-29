خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴

بازدید رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴
کد خبر : 1706819
لینک کوتاه کپی شد.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو، امروز(۶ مهرماه) پس از افتتاح نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴، با حضور در پاویون گروه فولاد مبارکه، از غرفه‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه بزرگ صنعتی بازدید به عمل آورد و در حین بازدید خود، بر لزوم حرکت صنعت فولاد کشور به سمت تولید فولاد سبز تأکید کرد و به‌کارگیری نوآوری در تولید محصولات متنوع فولادی را ضروری دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو با بیان اینکه توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست‌محیطی باید در اولویت صنعت فولاد قرار گیرد، بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های تولید سازگار با محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی کمک کند و منجر به تحقق اهداف توسعه پایدار در این صنعت شود.

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نیز در این بازدید، به معرفی فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه پرداخت و نقش هریک از آن‌ها در زنجیره تولید فولاد را مهم و حیاتی توصیف کرد و گفت: گروه فولاد مبارکه در سال جاری پروژه‌های کلان و استراتژیکی برای خود تعریف کرده و با هدف تولید و توسعه پایدار، درصدد اجرای آن‌هاست. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ