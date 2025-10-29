به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو با بیان اینکه توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست‌محیطی باید در اولویت صنعت فولاد قرار گیرد، بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های تولید سازگار با محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی کمک کند و منجر به تحقق اهداف توسعه پایدار در این صنعت شود.

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نیز در این بازدید، به معرفی فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه پرداخت و نقش هریک از آن‌ها در زنجیره تولید فولاد را مهم و حیاتی توصیف کرد و گفت: گروه فولاد مبارکه در سال جاری پروژه‌های کلان و استراتژیکی برای خود تعریف کرده و با هدف تولید و توسعه پایدار، درصدد اجرای آن‌هاست.

