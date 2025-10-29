بیست و هفتمین نمایشگاه فولاد کیش آغاز شد؛
نقشآفرینی پررنگ فولاد هرمزگان در بزرگترین رویداد سالانه فولاد کشور
بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کیش با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو و جمعی از مدیران عامل شرکتهای فولادی آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، بیست و هفتمین نمایشگاه فولاد کیش، بعد از ظهر سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور محمد مسعود سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، خلیل قاسمی رئیس سازمان صمت استان هرمزگان، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه، علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان جمعی از مدیران شرکتهای بزرگ فولادی روز سهشنبه ششم آبانماه ۱۴۰۴ درمرکز بینالمللی نمایشگاهی کیش آغاز شد.
این نمایشگاه به مدت سه روز از ششم تا هشتم آبان ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در جریان است و شرکت فولاد هرمزگان جنوب نیز مانند دورههای گذشته، در این نمایشگاه حضور دارد. غرفه این شرکت در ورودی B، شماره ۱۰۴ واقع شده و میزبان علاقهمندان، فعالان اقتصادی، دانشجویان و ذینفعان صنعت فولاد خواهد بود. برگزاری جلسات تخصصی با مشتریان، تامینکنندگان و نیز فعالان صنعت فولاد از مهمترین برنامههای فولاد هرمزگان در این نمایشگاه است.