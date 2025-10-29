به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، بیست‌ و هفتمین نمایشگاه فولاد کیش، بعد از ظهر سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور محمد مسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، خلیل قاسمی رئیس سازمان صمت استان هرمزگان، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه، علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ فولادی روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۴ درمرکز بین‌المللی نمایشگاهی کیش آغاز شد.