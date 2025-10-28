خبرگزاری کار ایران
برگزاری پنل‌های تخصصی انرژی، استراتژی و گریدهای فولادی؛

فولاد مبارکه در مسیر نوآوری و پایداری

گروه فولاد مبارکه همزمان با برگزاری سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، پنل‌های تخصصی متنوعی را در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌کند تا مسیر تحقق تولید فولاد سبز و ارتقای نوآوری در صنعت فولاد کشور را بیش از پیش تقویت کند. این پنل‌ها از نخستین روز سمپوزیوم، سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه، از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شده و با محوریت موضوعات کلیدی صنعت فولاد، شامل «محدودیت انرژی در صنعت فولاد»، «استراتژی نوآورانه گروه فولاد مبارکه و نقش صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در تحقق آن» و «استفاده از گریدهای فولادی استحکام بالا در صنعت ساختمان»، فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش و تجربه میان مدیران، متخصصان و فعالان این حوزه فراهم می‌کنند.

به گزارش   ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گروه فولاد مبارکه در مسیر تحقق تولید فولاد سبز، برنامه برگزاری پنل‌های تخصصی با موضوعات روز را در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش در دستور کار قرار داده است. این پنل‌ها همزمان با نخستین روز برگزاری سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه، از ساعت ۱۷:۳۰ در پاویون گروه فولاد مبارکه واقع در سالن B مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش آغاز خواهد شد.

پنل نخست با عنوان «محدودیت انرژی در صنعت فولاد»، از ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود و یاسر حاجی‌حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه، و سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، در آن حضور خواهند داشت.

فولاد مبارکه در مسیر نوآوری و پایداری

پس از این پنل، سامانه‌های «متیل‌مارکت» و «هوش تجاری» (سامانه برخط خرده‌فروشی محصولات گروه فولاد مبارکه و سامانه هوش تجاری هلدینگ فولاد متیل) رونمایی می‌شوند.

از ساعت ۱۹ نیز پنل تخصصی با موضوع «استراتژی نوآورانه گروه فولاد مبارکه و نقش صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در تحقق آن» برگزار خواهد شد. در این پنل محمدرضا شریفی، سرپرست معاونت استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه، و شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، حضور خواهند داشت.

همچنین برنامه‌ریزی شده تا تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان با محوریت استراتژی نوآوری فولاد مبارکه امضا شود.

در ادامه، پنل دیگری با عنوان «استفاده از گریدهای فولادی استحکام بالا در صنعت ساختمان» از ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

روز چهارشنبه ۷ آبان ماه نیز دو پنل گروه در محل پاویون فولاد مبارکه برگزار می‌شود. نخستین پنل با موضوع «استراتژی شرکت فولاد و نورد سبا در توسعه سبد محصولات به منظور کمک به محیط زیست» ساعت ۱۸ تا ۱۸:۴۰ با حضور قاسم خوشدل‌پور، مدیرعامل شرکت فولاد و نورد سبا و بهمن خلیلی، مدیر ارشد بهره‌برداری شرکت فولاد و نورد سبا و آرش حاجی‌پور، مدیر تکنولوژی شرکت فولاد و نورد سبا برگزار می‌شود.

پنل دوم با موضوع «اقتصاد قراضه محور در صنعت فولاد ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور مهدی کویتی پور، مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد و مهدی آقازینلی، معاون سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی هلدینگ آتیه فولاد و امیررضا سلیمانی نسب، مدیر سرمایه گذاری هلدینگ آتیه فولاد از ساعت ۱۹:۴۰ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

این برنامه‌ها در راستای ترویج نوآوری، توسعه فناوری و حرکت به سمت تولید فولاد سبز در کشور طراحی شده و حضور کارشناسان و مدیران ارشد صنعت فولاد، فرصت مناسبی برای تبادل دانش و معرفی دستاوردهای جدید فراهم خواهد کرد.

