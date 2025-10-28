فولاد مبارکه در مسیر نوآوری و پایداری

پنل نخست با عنوان «محدودیت انرژی در صنعت فولاد»، از ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود و یاسر حاجی‌حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه، و سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، در آن حضور خواهند داشت.

پس از این پنل، سامانه‌های «متیل‌مارکت» و «هوش تجاری» (سامانه برخط خرده‌فروشی محصولات گروه فولاد مبارکه و سامانه هوش تجاری هلدینگ فولاد متیل) رونمایی می‌شوند.

از ساعت ۱۹ نیز پنل تخصصی با موضوع «استراتژی نوآورانه گروه فولاد مبارکه و نقش صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در تحقق آن» برگزار خواهد شد. در این پنل محمدرضا شریفی، سرپرست معاونت استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه، و شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، حضور خواهند داشت.

همچنین برنامه‌ریزی شده تا تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان با محوریت استراتژی نوآوری فولاد مبارکه امضا شود.

در ادامه، پنل دیگری با عنوان «استفاده از گریدهای فولادی استحکام بالا در صنعت ساختمان» از ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

روز چهارشنبه ۷ آبان ماه نیز دو پنل گروه در محل پاویون فولاد مبارکه برگزار می‌شود. نخستین پنل با موضوع «استراتژی شرکت فولاد و نورد سبا در توسعه سبد محصولات به منظور کمک به محیط زیست» ساعت ۱۸ تا ۱۸:۴۰ با حضور قاسم خوشدل‌پور، مدیرعامل شرکت فولاد و نورد سبا و بهمن خلیلی، مدیر ارشد بهره‌برداری شرکت فولاد و نورد سبا و آرش حاجی‌پور، مدیر تکنولوژی شرکت فولاد و نورد سبا برگزار می‌شود.

پنل دوم با موضوع «اقتصاد قراضه محور در صنعت فولاد ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور مهدی کویتی پور، مدیرعامل هلدینگ آتیه فولاد و مهدی آقازینلی، معاون سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی هلدینگ آتیه فولاد و امیررضا سلیمانی نسب، مدیر سرمایه گذاری هلدینگ آتیه فولاد از ساعت ۱۹:۴۰ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

این برنامه‌ها در راستای ترویج نوآوری، توسعه فناوری و حرکت به سمت تولید فولاد سبز در کشور طراحی شده و حضور کارشناسان و مدیران ارشد صنعت فولاد، فرصت مناسبی برای تبادل دانش و معرفی دستاوردهای جدید فراهم خواهد کرد.