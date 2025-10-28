فولاد مبارکه؛ پیشتاز رفع تعهد ارزی در کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، براساس اطلاعات ثبت‌شده و واصله در سامانه جامع تجارت، میزان رفع تعهد ارزی شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون به صورت تجمعی ۱۰۰ درصد بوده است؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌ها صرفاً در حد الزامات قانونی (حدود ۷۰ درصد) به این تعهد عمل می‌کنند.

این عملکرد درخشان حاصل پایبندی مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه به اصول شفافیت قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری اقتصادی است؛ موضوعی که به‌صورت مستمر نیز توسط نهادهای نظارتی ذیربط مورد رصد و تأیید قرار گرفته و می‌گیرد.

از سوی دیگر، فولاد مبارکه در سال‌های اخیر در زمره بزرگترین عرضه‌کنندگان ارز کشور قرار گرفته، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در سامانه نیما و در سال ۱۴۰۴ (تاکنون) بیش از ۳۲۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کرده است.

این دستاورد، گواهی روشن بر نقش مؤثر فولاد مبارکه در ثبات ارزی کشور و همراهی آن با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است؛ تلاشی که با هدف حمایت از تولید ملی و تأمین نیاز ارزی واحدهای صنعتی و واردکننده کشور تداوم خواهد داشت.

