رکوردهایی که از «انسجام راهبردی» و «غیرت خط تولید» متولد شد

یادداشت امین ابراهیمی - مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

رکورد مهرماه شرکت فولاد خوزستان (تولید ۳۶۰هزار و ۷۹۸ تن شمش) نتیجه‌ی هم‌زمان رویکرد و راهبرد منسجم در سطح شرکت و همت و تعصب کارگران خط تولید است. ثبت سه رکورد روزانه پیاپی در زمزم ۳، ثبت رکورد روزانه در زمزم ۱ و ثبت رکورد تولید بریکت سرد واحد بازیافت صنعتی، بخش دیگری از ظرفیت های شرکت را در اولین ماه پاییز به تصویر کشیده است.

ما در یک سال پر از ناترازی، قطعی‌های طولانی برق و فشار هزینه‌های انرژی، تلاش کردیم شرکت به‌جای توقف، روی دو ستون استوار بایستاد:

۱) روحیه و تعلق سازمانی همکاران (به ویژه غیرت کارگران خط تولید)

۲) انسجام سازمانی و انضباط عملیاتی (هماهنگ‌سازی تعمیرات با ایام محدودیت‌انرژی، برنامه‌ریزی پیوسته تولید و آمادگی دائمی خط تولید برای برون رفت از محدودیت ها)

از ۱۶ فروردین امسال، عملاً با محدودیت‌های پی‌درپی برق روبه‌رو بودیم؛ وضعیتی که «نفس صنعت فولاد» را به شماره انداخت. در این شرایط تلاش کردیم تعمیرات و بهینه‌سازی لازم را با دوره‌های قطعی برق همزمان کنیم، برنامه تولید را «شناور و مقاوم» نوشتیم و حلقه‌های پشتیبان (مواد اولیه، حمل‌ونقل، نگه‌داری) را در یک الگو و زنجیره واحد قرار دادیم. نتیجه این شد که به محض باز شدن روزنه های انرژی، ظرفیت‌های آماده به‌کار فوراً به میدان آمدند و رکورد فروردین در یک ماه ۳۰ روزه یعنی مهرماه شکست.

کارگران و سرپرستان خط تولید، به ویژه در دو هفته‌ی اخیر، تصمیم گرفتند کاری کنند کارستان. با حس تعلق و تعصب سازمانی، فشار مضاعف را به جان پذیرفتند تا رکورد تازه ای بسازند. پیام های آنان به مدیران شرکت و دادن پشت گرمی و اعلام آمادگی برای رکوردشکنی، نه تنها فضایی از همت و کار جهادی به تصویر می کشید بلکه نشان داد همدلی و غیرت و تلاش مضاعف کارگران و دیگر همکاران، سرمایه اصلی و جاودانه فولاد خوزستان است.

اینکه رکورد در ماه ۳۰ روزه ثبت شد، در حالی‌ که معمولاً رکوردها در ماه‌های ۳۱ روزه می‌شکند، معنایی روشن دارد: همه ظرفیت‌های تولید در فولاد خوزستان وجود دارد و آماده‌ی بهره‌برداری است و این شرکت با وجود همه تلاطم‌ها و ضربات مهلک محدودیت‌های انرژی، همچنان زنده، پویا و توانمند است و نباید اجازه دهیم با تکرار محدودیت‌ها در فصل سرما، ضربه مهلک تابستان دوباره فرود آید.

فولاد خوزستان اکنون در مرحله‌ی ریکاوری است؛ انتظار به‌حق کارگران و کارکنان فولاد خوزستان که در خط مقدم تولید و اقتصاد به معنای واقعی کلمه می جنگند، از شرکت برق و شرکت گاز این است که با تامین پایدار انرژی، امکان فعالیت با ظرفیت کامل را در زمستان فراهم کنند تا چرخ اقتصاد خوزستان همچنان بچرخد و حلقه‌های بهم پیوسته زنجیره صنعت (از نوردکاران گرفته تا دیگر بخش های صنعتی) که فولاد پیشران آن هاست، از کار نیفتند و مهم تر از آن، سفره خانواده‌ی بزرگ کارگری استان (ده‌ها هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) از امید و رونق نیفتد و سرنوشت تلخ کارگران در برخی بنگاه‌های آسیب‌دیده سال های اخیر تکرار نشود. اقتصاد ملی هم از دو سو منتفع می‌شود: تامین نیاز داخل و ارزآوری صادرات.

فولاد خوزستان، علاوه بر رکورد تولید، در بورس کالا نیز در جمع برگزیدگان کشور ایستاده است؛ نشانه‌ای از انضباط بازار، تعهد به شفافیت و توان رقابتی. اگر پنجره انرژی باز بماند، ما تضمین می‌کنیم که «رکورد» هایمان به رویه تبدیل شود و افق های تازه برای اقتصاد کشور و استان گشوده شود.

اکنون نوبت حمایت سیاست‌گذاران انرژی است تا اجازه دهند فولاد، در زمستان نیز با تمام ظرفیت بدرخشد؛ به سود کارگر خوزستانی، صنعت ملی و اقتصاد ایران.

انتهای پیام/