سفر سالیانه خانواده معزز شهدای فولاد خوزستان به مشهد مقدس

سفر سالیانه خانواده معزز شهدای فولاد خوزستان به مشهد مقدس
سفر سالیانه خانواده معزز شهدا به مشهد مقدس به همت واحد امور ایثارگران و با همکاری روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان در مهرماه سال ۱۴۰۴ برگزار شد.

به گزارش ایلنا :حجت الاسلام موسی بهاءالدینی سرپرست امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت: سفر یادشده همانند سال‌های گذشته برای تجلیل و تکریم خانواده معزز شهدا با هدف ایجاد نشاط معنوی این عزیزان و تقدیم ارادت و توجه مدیریت شرکت به این خانواده ها انجام شد.

 

وی با اشاره به ویژگی‌های این سفر زیارتی اظهار داشت: در کنار استفاده از فضای معنوی حرم مقدس رضوی و زیارت دسته جمعی، برگزاری تور گردشگری طرقبه، استفاده از باغ رستوران قصر خورشید، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، نهار تبرکی مهمانسرای امام رضا (ع)، زیارت و روضه وداع در صحن قدس حرم مطهر رضوی با حضور ذاکرین خراسانی، برگزاری جشن و سفره حضرت ام‌البنین (س) با مشارکت همسفران و حضور همسران مکرمه شهدا در زمان خاص زیارت سالمندان از ویژگی‌های این سفر بود. 

وی افزود: در خصوص هماهنگی های صورت گرفته ضمن تماس با خانواده های معرز و دریافت اطلاعات تکمیلی آنان، واحد روابط عمومی با رعایت اصول مهمان نوازی‌، بهترین پرواز و محل اسکان را برای این عزیزان به مدت ۵ شب هماهنگ نمود، تا این سفر معنوی به بهترین نحو برگزار گردد.

سرپرست امور ایثارگران با تشکر از حمایت و توجه مدیرعامل، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و گروه مدیریتی فولاد خوزستان خاطرنشان کرد: امید است این سفرهای پربرکت برای خانواده‌ی معظم شهدا که قطعا دعای خیر آنان گره گشا می باشد، مستمر و مداوم باشد.

 

