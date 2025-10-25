سفر سالیانه خانواده معزز شهدای فولاد خوزستان به مشهد مقدس

به گزارش ایلنا :حجت الاسلام موسی بهاءالدینی سرپرست امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت: سفر یادشده همانند سال‌های گذشته برای تجلیل و تکریم خانواده معزز شهدا با هدف ایجاد نشاط معنوی این عزیزان و تقدیم ارادت و توجه مدیریت شرکت به این خانواده ها انجام شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های این سفر زیارتی اظهار داشت: در کنار استفاده از فضای معنوی حرم مقدس رضوی و زیارت دسته جمعی، برگزاری تور گردشگری طرقبه، استفاده از باغ رستوران قصر خورشید، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، نهار تبرکی مهمانسرای امام رضا (ع)، زیارت و روضه وداع در صحن قدس حرم مطهر رضوی با حضور ذاکرین خراسانی، برگزاری جشن و سفره حضرت ام‌البنین (س) با مشارکت همسفران و حضور همسران مکرمه شهدا در زمان خاص زیارت سالمندان از ویژگی‌های این سفر بود.

وی افزود: در خصوص هماهنگی های صورت گرفته ضمن تماس با خانواده های معرز و دریافت اطلاعات تکمیلی آنان، واحد روابط عمومی با رعایت اصول مهمان نوازی‌، بهترین پرواز و محل اسکان را برای این عزیزان به مدت ۵ شب هماهنگ نمود، تا این سفر معنوی به بهترین نحو برگزار گردد.

سرپرست امور ایثارگران با تشکر از حمایت و توجه مدیرعامل، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و گروه مدیریتی فولاد خوزستان خاطرنشان کرد: امید است این سفرهای پربرکت برای خانواده‌ی معظم شهدا که قطعا دعای خیر آنان گره گشا می باشد، مستمر و مداوم باشد.

