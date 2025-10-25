خبرگزاری کار ایران
پیام مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به مناسبت «روز سپاهان»

پیام مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به مناسبت «روز سپاهان»
آبان ماه 1404 مصادف با هفتادو‌دومین سالگرد تأسیس باشگاه بزرگ و مردمی سپاهان و دوم آبان هرسال یادآور حضور تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در مسابقات معتبر جام باشگاه‌های جهان و نام‌گذاری آن به نام «روز سپاهان» است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، اشاره به روز سپاهان بدون ذکر نام مرحوم استاد محمود حریری ممکن نیست که بیش از هفت دهه پیش نخستین سنگ تأسیس باشگاهی را بنا نهاد که چندین دهه بعد به عرصه رقابت‌های جهانی در بالاترین سطح خود، از جمله جام باشگاه‌های فوتبال جهان راه یافت.

سپاهان برای گروه فولاد مبارکه فراتر از یک باشگاه ورزشی، نماد پیوند عمیق میان صنعت و جامعه و جلوه‌ای درخشان از تعهد شرکت فولاد مبارکه به مسئولیت‌های اجتماعی است.سپاهان تبلور ارزش‌هایی چون پشتکار، کار تیمی و شرافت حرفه‌ای است؛ همان اصولی که فرهنگ سازمانی فولاد مبارکه بر پایه آن بنا شده است. این باشگاه یک سرمایه استراتژیک و پلی است که صنعت را به قلب خانه‌های مردم متصل می‌کند. هر پیروزی و درخشش سپاهان، موجی از شور، امید و غرور را در جامعه ایجاد می‌کند و این دقیقاً همان هدفی است که ما در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود برای ارتقای نشاط و سلامت جامعه دنبال می‌کنیم.

نام سپاهان نه‌تنها به یک باشگاه فرهنگی ورزشی که به مکتب، تاریخ، هویت، جغرافیا و شهروندانی اشاره دارد که در گذر زمان صیقل پیدا کرده و با اشک‌ها و لبخندهای ورزشکاران و هواداران بسیار خویش، اکنون به نقطه‌ای رسیده که هفتاد و دومین سالگرد تأسیس خویش را جشن می‌گیرد و با فعالیت حدود ۲۳۰۰ ورزشکار و مربی و کادر زن و مرد در رده‌های سنی مختلف و در ۱۵ رشته ورزشی شامل ۶۸ تیم، به یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های ورزشی جهان بدل شده و درعین‌حال به رسالت‌های فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی خویش نیز متعهد است. گذشته، حال و آینده باشکوه سپاهان بخشی از اراده جمعی مردم اصفهان است و به همین مناسبتِ فرخنده، روز سپاهان شایسته جشن و شادمانی است. فرارسیدن این روز بر خانواده بزرگ «سپاهان» مبارک باد.

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه

انتهای پیام/
