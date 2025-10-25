میهمان این هفته: همکاران مرکز تعمیرات مکانیک تعمیرات مرکزی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حسین عابد، رئیس مرکز تعمیرات مکانیک این واحد را این‌چنین معرفی کرد؛

آنچه کار ما را صرفاً از یک فعالیت صنعتی بالاتر می‌برد حس زندگی جاری در دل کار است

مرکز تعمیرات مکانیک واحد تعمیرات مرکزی یکی از مراکز کلیدی شرکت فولاد مبارکه است که مسئولیت انجام تعمیرات روزانه و شات‌دان‌های سالیانه را بر عهده دارد. بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها به‌صورت برون‌سپاری انجام می‌شود و همکاران ما با دقت و مسئولیت‌پذیری بالا بر اجرای صحیح و ایمن کارها نظارت می‌کنند.

ماهیت کار به گونه‌ای است که بسیاری از فعالیت‌ها در شرایط ویژه، محدودیت زمانی و فشار کاری بالا انجام می‌شود. این فضا بستری طبیعی برای شکل‌گیری و تقویت روحیه کار گروهی، همدلی و مسئولیت مشترک میان همکاران است. در لحظاتی که هر دقیقه ارزشمند است، اهمیت همکاری، اعتماد متقابل و آرامش ذهنی بیشتر از هر ابزار یا تجهیزی است؛ اما آنچه کار ما را صرفاً از یک فعالیت صنعتی بالاتر می‌برد حس زندگی جاری در دل کار است. هر تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده (شات‌دان) موفق، هر خط تولیدی که پس از روزها تلاش دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد یادآور این حقیقت است که در پس هر تعمیراتی، نبض تلاش و امید می‌تپد.

در واقع ما تنها شات‌دان‌ها را انجام نمی‌دهیم، بلکه پیوند بین انسان و صنعت و تداوم زندگی در بزرگ‌ترین مجتمع فولادی کشور را حفظ می‌کنیم. شاید همین حس معنا و اثرگذاری است که خستگی‌های ما را شیرین و روزهای پرکار را دلنشین می‌کند.

تقی رحیمی، تکنسین تعمیرات مکانیک:

هر صبح که به کارخانه می‌آییم، بدانیم با تلاش خود قطعه‌ای از جهان را می‌سازیم و این بالاترین افتخار ماست

در اینجا، هر یک از ما چرخ‌دنده‌ای در ماشین عظیم پیشرفت هستیم. دستانی که فولاد را شکل می‌دهد، چشمانی که کیفیت را می‌سنجد و ذهنی که ماشین‌ها را تعمیر می‌کند همگی تاروپود یک فرش زیبا به نام «تولید» را می‌بافند. کار ما فقط یک شغل نیست ساختن آینده است. همین دستان ماست که پل‌ها و خودروها را می‌سازد و خانه‌ای امن بنا می‌کند.

بگذارید هر صبح که به کارخانه می‌آییم بدانیم با تلاش خود قطعه‌ای از جهان را می‌سازیم و این بالاترین افتخار ماست. ما از آنچه می‌سازیم ماندگارتریم.

محسن دهقانی، تکنسین تعمیرات مکانیک:

من در خاموشی تعمیرات، آتش‌افروز حرکت می‌شوم و این زیباترین حس من است

در کارگاه تعمیرات، هر ابزار در دستانم، قلبی است که دوباره می‌تپد. هر ماشینی که جان می‌گیرد شعری است که من و همکارانم سروده‌ایم. اینجا بوی روغن برای من زندگی است و صدای چرخش موزون موتورها شورانگیزترین نوا. من در خاموشی تعمیرات، آتش‌افروز حرکت می‌شوم و این زیباترین حس من است. تعمیرات ایمن و به‌موقع، نبض تپنده تولید است که در رگ‌های کارخانه جان و جنبش می‌دواند و ما عاشقانه در این مسیریم.

عبدالرضا دهقانی،تکنسین تعمیرات مکانیک:

حس همدلی و همکاری بین همکاران از نقاط قوت این مرکز است

مفتخرم که 23 سال از عمرم را در صنعت بزرگ فولاد مبارکه انجام‌وظیفه کرده‌ام. واحد بزرگ تعمیرات مرکزی و مرکز تعمیرات مکانیک یکی از واحدهای اثرگذار در تولید فولاد مبارکه است.

تعمیرات با کیفیت و ایمن مطابق با برنامه زمان‌بندی نواحی تولیدی، سرلوحه کار این مرکز است که با تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر، هم در بخش امانی و هم در بخش پیمانی با حضور پیمانکاران توانمند و باتجربه و حمایت‌های مستمر مدیریت واحد و ریاست مرکز، سهم بزرگی در رسیدن به تولید مستمر دارد. حس همدلی و همکاری بین همکاران از نقاط قوت این مرکز است.

از ابتدای راه‌اندازی شرکت در 23 دی‌ماه سال 1371 واحد تعمیرات مرکزی دوشادوش خطوط تولید وظیفه خطیر خود را با تمام قوا پیگیری کرده و به انجام رسانده و متعهد شده با آموزش مستمر کارکنان و ارتقای توان فنی آن‌ها با انجام فعالیت‌ها به‌صورت ایمن، نقش مهم خود را هر روز بهتر از دیروز ایفا کند..

سید رسول موسوی،تکنسین تعمیرات مکانیک:

تحقق شعار تولید پایدار با انجام فعالیت‌های بزرگ تعمیراتی

تقویم پرافتخار فولاد مبارکه را که ورق بزنید نام واحد تعمیرات مرکزی در همه ادوار در آن دیده می‌شود. بر خود می‌بالم که 25 سال در واحدی خدمت کرده‌ام که با انجام فعالیت‌های بزرگ تعمیراتی نقش بسزایی در تحقق شعار تولید پایدار ایفا کرده است. این واحد با همدلی مدیر و رؤسای توانمند و با بهره‌گیری از تخصص و توانایی کارکنان خود و با انجام تعمیرات کیفی و ایمن نقش بزرگی در بالندگی کارخانه بزرگ فولاد مبارکه دارد.

علیرضا حیدری، تکنسین تعمیرات مکانیک:

خدمت در چنین سازمان بزرگ و پرافتخار باعث فخر و مباهات است

صنعت بزرگ فولاد مبارکه نقطه عطفی در مسیر خودکفایی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. خدمت در چنین سازمان بزرگ و پرافتخار باعث فخر و مباهات است. در تحقق این هدف، مرکز مکانیک واحد تعمیرات مرکزی همچون نگینی در صنعت بزرگ فولاد می‌درخشد. تعمیرات باکیفیت و ایمن و رضایتمندی نواحی تولیدی سرلوحه کار همکاران من در این واحد است. این مسیر شکوهمند حاصل تلاش شبانه‌روزی همه واحدهای شرکت است و باعث خودکفایی و شکوفایی صنعت فولاد کشور می‌شود.

صفدر مهربانی، تکنسین تعمیرات مکانیک:

با همدلی، مسئولیت‌پذیری و نگرش مثبت محیط کاری بسازیم که در آن حس خوب کار کردن و با هم بودن به اصلی ماندگار تبدیل شود

حس خوب در محیط کار از رفتارهای کوچک، اما معنادار شکل می‌گیرد. از لبخند هنگام شروع روز کاری، از تشکر برای زحمتی صادقانه، از همکاری داوطلبانه در حل یک چالش و از قدردانی از موفقیت‌های کوچک و بزرگ همکاران. این رفتارهای هرچند ساده زیربنای فرهنگ مثبتی را ایجاد می‌کند که در بلندمدت به سرمایه‌ای ارزشمند برای سازمان تبدیل می‌شود. بیایید با همدلی، مسئولیت‌پذیری و نگرش مثبت محیط کاری بسازیم که در آن حس خوب کار کردن و با هم بودن به اصلی ماندگار تبدیل شود.

