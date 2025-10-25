به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهار محال بختیلری، این اقدام، گامی مهم در مسیر توسعه عدالت آموزشی و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی مناطق کمتر برخوردار استان چهارمحال و بختیاری است

این آیین با حضور حمید شجاعی مدیر عامل شرکت ورق خودرو، بهمن خدادادی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان، روح‌الله موسوی نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسلامی،جواد کریمی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و ملک‌محمد قربان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار روز پنجشنبه یکم آبان ماه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ در ابتدای این آیین بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گفت؛ ساخت مدرسه در مناطق کمتر برخوردار، سرمایه‌گذاری برای تربیت نیروی انسانی توانمند و تحقق عدالت آموزشی است.

خدادادی اضافه کرد؛ شرکت ورق‌خودرو در امر خداپسندانه مدرسه سازی در استان چهارمحال و بختیاری همواره پیشقدم بوده و مدرسه روستای سرقلعه سومین مدرسه ای است که این شرکت در دست احداث دارد.

سخنران بعدی این مراسم سید روح‌الله موسوی، نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط حاکم بر فضاهای آموزشی استان اظهار امیدواری کرد این پروژه نماد همدلی صنعت و جامعه باشد و برای ساختن آینده‌ای روشن تر برای نسل های بعدی این روستا مثمر ثمر باشد.

سپس حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به اهمیت همگرایی بخش صنعت با حوزه آموزش کشور و اهتمام شرکت ورق‌خودرو به مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی استان گفت؛

این مدرسه به‌طور کامل توسط شرکت ورق‌خودرو اجرا می‌شود و سرمایه‌ گذاری و تعهد گروه فولاد مبارکه، حرکت در راستای تحقق شعار خلق آینده‌ای بهتر برای ایران و ایرانی است.

مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد؛ شرکت ورق‌خودرو همواره در تلاش است تا با ایفای هرچه مؤثر تر مسئولیت‌های اجتماعی خود و تاثیر گذاری در توسعه فضاهای آموزشی جامعه پیرامونی خود بتواند در رشد و بالندگی منطقه و استان تأثیر گذار باشد.

جواد کریمی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری نیز از مشارکت شرکت ورق خودرو در امر خطیر مدرسه سازی در استان قدردانی نمود و افزود؛ همکاری مؤثر بخش صنعت در احداث فضاهای آموزشی، سرعت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار را چند برابر می‌کند.

ملک‌محمد قربان‌پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آخرین سخنران آیین کلنگ‌زنی احداث مدرسه ۴کلاسه روستای سرقلعه شهرستان لردگان،شرکت ورق‌خودرو را الگویی مناسب برای دیگر صنایع استان در حوزه توسعه مسئولیت های اجتماعی توصیف نمود و خاطرنشان کرد؛همکاری و همراهی بخش صنعت در توسعه متوازن فضاهای آموزشی استان امری ضروری و لازم است.

سپس تفاهم‌نامه احداث مدرسه ۴ کلاسه روستای سرقلعه به امضای شرکت ورق‌خودرو و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان رسید و مقرر گردید این پروژه ظرف مدت ۱۲ ماه توسط شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تکمیل و تحویل گردد.

گفتنی است، شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در حوزه توسعه مسئولیت های اجتماعی خود همواره می کوشد تا با ایفای نقشی برجسته، یاریگر دولت در آماده نمودن زیر ساخت‌ها برای خلق آینده ای بهتر برای محیط پیرامون خود باشد.

