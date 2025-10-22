به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری؛ حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت، در جلسه افتتاحیه ضمن تقدیر از تلاش‌های تیم مدیریتی و کارکنان، اظهار داشت: رعایت دقیق الزامات استانداردهای بین‌المللی و دریافت و بهبود آنها، نشانه عزم جدی مجموعه برای حرکت در مسیر تعالی سازمانی و ارتقای سطح مدیریت و کیفیت محصولات است.

بهمن مهراد، مدیر تکنولوژی شرکت، با اشاره به اهتمام مجموعه در بهبود مستمر عملکرد و رعایت دقیق الزامات استانداردهای مدیریت زیست‌محیطی و کیفیت، گفت: اجرای منسجم استانداردها به‌صورت نهادینه، نشان‌دهنده تعهد مجموعه به توسعه پایدار و ارتقای جایگاه شرکت در صنعت خودروسازی کشور است.

علی رضایی، رئیس واحد تضمین کیفیت شرکت ورق خودرو نیز تصریح کرد: حفظ و به‌روزرسانی استانداردها و کسب مدارج متعدد تعالی سازمانی، مسیر رشد و ارتقای موقعیت شرکت را هموار ساخته و ورق خودرو را به عنوان سازمانی سرآمد در گروه فولاد مبارکه معرفی می‌کند.

محمد مرادی سرممیز شرکت DQS، عملکرد شرکت را مثبت ارزیابی کرد و تأکید نمود که رویکرد مدیریتی مجموعه کاملاً در چارچوب بهبود مستمر قرار دارد.

با موفقیت در این ممیزی، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توانست جایگاه خود را به عنوان سازمانی سرآمد و پیشرو در میان تولید کنندگان محصولات گالوانیزه تثبیت نماید.

