شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، پیشرو در ارتقای سیستمهای مدیریت کیفیت،ایمنی و محیط زیست
طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ مهرماه، برنامه ممیزی خارجی این شرکت توسط تیم مجرب از ممیزان شرکت DQS آلمان برگزار شد و الزامات استاندارهای مدیریت کیفیت ISO9001 ، الزامات استاندارد کیفیت در تامین کنندگان صنعت خودرو IATF16949، ایمنی و بهداشت ISO45001، مدیریت زیستمحیطیISO14001، سنجش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات ISO10002,10004 و مدیریت شایستگی ISO10015 در حوزه منابع انسانی بهطور کامل مورد ممیزی قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری؛ حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت، در جلسه افتتاحیه ضمن تقدیر از تلاشهای تیم مدیریتی و کارکنان، اظهار داشت: رعایت دقیق الزامات استانداردهای بینالمللی و دریافت و بهبود آنها، نشانه عزم جدی مجموعه برای حرکت در مسیر تعالی سازمانی و ارتقای سطح مدیریت و کیفیت محصولات است.
بهمن مهراد، مدیر تکنولوژی شرکت، با اشاره به اهتمام مجموعه در بهبود مستمر عملکرد و رعایت دقیق الزامات استانداردهای مدیریت زیستمحیطی و کیفیت، گفت: اجرای منسجم استانداردها بهصورت نهادینه، نشاندهنده تعهد مجموعه به توسعه پایدار و ارتقای جایگاه شرکت در صنعت خودروسازی کشور است.
علی رضایی، رئیس واحد تضمین کیفیت شرکت ورق خودرو نیز تصریح کرد: حفظ و بهروزرسانی استانداردها و کسب مدارج متعدد تعالی سازمانی، مسیر رشد و ارتقای موقعیت شرکت را هموار ساخته و ورق خودرو را به عنوان سازمانی سرآمد در گروه فولاد مبارکه معرفی میکند.
محمد مرادی سرممیز شرکت DQS، عملکرد شرکت را مثبت ارزیابی کرد و تأکید نمود که رویکرد مدیریتی مجموعه کاملاً در چارچوب بهبود مستمر قرار دارد.
با موفقیت در این ممیزی، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توانست جایگاه خود را به عنوان سازمانی سرآمد و پیشرو در میان تولید کنندگان محصولات گالوانیزه تثبیت نماید.