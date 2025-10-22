حضور شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی(هامکس۱۴۰۴)
بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی (هامکس۱۴۰۴) در محل نمایشگاه بینالمللی تهران با هدف حمایت از تأمین کنندگان قطعات و تولیدکنندگان داخلی صنعت پیشران لوازم خانگی از تاریخ ۱ تا ۴ آبان ماه با حضور جمع کثیری از شرکت خارجی و داخلی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهار محال بختیاری، شرکت ورق خودروی چهار محال و بختیاری نیزبه عنوان بزرگترین تأمینکننده گریدهای مختلف ورق گالوانیزه در کشور در سالن میلاد در پاویون گروه فولاد مبارکه،آخرین دستاوردهای خود را به بازدیدکنندگان عرضه خواهد نمود.