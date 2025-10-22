به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حامدحسین ولی‌بیک با اشاره به تقدیر از فولاد مبارکه بابت مشارکت در راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده 6 محصول جدید توسط وزیر اقتصاد و همچنین کسب رتبه اول بیشترین ارزش معاملات در بازار فیزیکی در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: شفافیت در عرضه محصولات، استفاده از ابزارهای مالی نوین و حمایت از بنگاه‌های بزرگ، 3 محور کلیدی در پایداری تولید و رشد اقتصادی کشور هستند.

وی افزایش چشم‌گیر قیمت گاز طی 5 ماه اخیر و برداشت‌های مستقیم برخی نهادها از حساب شرکت‌ فولاد مبارکه را از چالش‌های جدی صنعت دانست و خواستار حمایت از بنگاه‌های بزرگ برای حفظ تولید ملّی شد.

معاون اقتصادی و مالی گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: عدم تناسب بین نقد حاصل از فروش محصولات و پرداخت‌های نقدی بابت هزینه‌های جاری، مواد اولیه و انرژی، کاهش سرعت وصول مطالبات و افزایش بهای نهاده‌ها و حامل‌های انرژی موجب عدم توازن نقدینگی در گروه فولاد مبارکه شده است؛ بدین منظور، اتخاذ اقدامات اصلاحی در حوزه مدیریت سرمایه در گردش، کنترل هزینه‌ها و بهینه‌سازی جریان‌های نقدی ضروری است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین تأمین، از انتشار گواهی سپرده کالایی گندله خبر داد و گفت: این اقدام موجب بهبود نقدینگی، افزایش شفافیت، نقدشوندگی و کشف قیمت واقعی در بازار می‌شود.

ولی بیک تصریح کرد: فولاد مبارکه با مولدسازی موجودی انبار شرکت‌های زیرمجموعه و تبدیل آن‌ها به وجه نقد، بخشی از سرمایه در گردش خود را از طریق این ابزار تأمین کرده است.

وی در پایان اذعان داشت: گواهی سپرده کالایی دارایی‌های راکد را به منابع نقد تبدیل کرده، هزینه تأمین مالی را کاهش می‌دهد و امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در معاملات کالایی را فراهم می‌سازد.

گفتنی است، سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران روز دوشنبه ۲۸ مهرماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت، قائم‌مقام و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و جمع کثیری از مقامات و تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد که در بخش اصلی این همایش، ۱۲ شرکت به‌عنوان برترین های سال بورس کالای ایران از وزیر اقتصاد «تندس برترین» را دریافت کردند و فولاد مبارکه به‌عنوان برترین عرضه‌کننده محصولات در بورس کالا معرفی شد که مدیرعامل این شرکت تندیس این عنوان برتر را از دست وزیر اقتصاد دریافت کرد.

سومین همایش تجلیل از برترین های بورس کالای ایران همچون سال های قبل با حضور مقامات عالی اقتصادی کشور برگزار شد. در این همایش علاوه بر تجلیل از برترین های سال، رونمایی از شمش های طلای گرمی بورس کالای ایران و افتتاح معاملات گواهی سپرده کالایی ۶ محصول جدید با پذیرش انبار ۱۳ شرکت از سوی وزیر اقتصاد و صمت صورت گرفت.

در این همایش از ۱۲ شرکت برتر در چهار بخش «پیشگامان بازار فیزیکی»، «پیشگامان معاملات فلزات گرانبها»، «پیشگامان نهادهای مالی» و «پیشگامان بانک ها» تجلیل به عمل آمد.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در سومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران، معاملات گواهی سپرده کالایی ۶ محصول مس کاتد، میلگرد، قیر، شمش روی، گندله سنگ آهن و خودرو در بورس کالا را افتتاح کرد که تسهیل سرمایه‌گذاری آحاد مردم در بازار کالای کشور براساس شعار سال، هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به زنجیره تولید و تأمین سرمایه در گردش تولید ازجمله مزایای راه‌اندازی این ابزار به شمار می‌رود.

معاملات این محصولات پس از پذیرش انبار شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، معدنی و صنعتی چادرملو، صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد، صنعتی و معدنی اُپال پارسیان سنگان، فولاد هرمزگان جنوب، صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، ملّی صنایع مس ایران، دنیای مس کاشان، توسعه صنایع روی خاورمیانه، کرمان‌موتور، پارس بهین پالایش نفت قشم و صنعت تجارت پردیس آذربایجان از روز دوشنبه 28 مهرماه 1404 در بورس کالا آغاز شد.

شایان ذکر است، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران از شمش‌های طلای گرمی بورس کالا رونمایی کرد.

