صادرات؛ قلب تپنده توسعه فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، علیرضا منصوری، مدیر صادرات گروه فولاد مبارکه، با اشاره به نقش راهبردی صادرات در پیشرفت کشور اظهار داشت: صادرات برای فولاد مبارکه تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ ما از مسیر صادرات یاد گرفته‌ایم که چطور باید در تراز جهانی تولید کنیم، با استانداردهای بین‌المللی حرکت کنیم و در نهایت دانش فنی را به داخل کشور منتقل کنیم. در واقع هر محموله‌ای که از فولاد مبارکه صادر می‌شود، نتیجه هزاران ساعت برنامه‌ریزی، تحلیل بازار و تلاش گروهی است.

نقش صادرات در توسعه فولاد مبارکه

وی با اشاره به پیشینه صادراتی فولاد مبارکه افزود: نخستین صادرات فولاد مبارکه در سال ۱۳۷۵ انجام شد و امروز، پس از نزدیک به 3 دهه، صادرات به بخش جدایی‌ناپذیر از هویت این مجموعه تبدیل شده است. بخش عمده توسعه‌های زیرساختی فولاد مبارکه از محل درآمدهای صادراتی تأمین شده است؛ بدون شک توسعه فولاد مبارکه از ظرفیت تولید ۲.۴ میلیون تنی به ظرفیت تولید بیش از ۱۱ میلیون تنی مدیون حوزه صادرات است.

مدیر صادرات گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: صادرات باعث شد فولاد مبارکه به فناوری‌های نو، نیازهای جدید مشتریان جهانی و الگوهای به‌روز مدیریتی دست پیدا کند؛ امروز بسیاری از محصولات جدید ما ابتدا در مسیر صادرات تعریف می‌شوند و سپس به بازار داخلی راه پیدا می‌کنند.

قیمت‌گذاری صادراتی در شرایط نوسان ارزی

وی درباره شیوه قیمت‌گذاری محصولات صادراتی فولاد مبارکه گفت: قیمت‌گذاری صادراتی ما مبتنی بر نرخ‌های جهانی و شرایط رقابتی بازار بین‌الملل است، نه بر مبنای نرخ ارز داخلی. با این حال، دو‌نرخی بودن ارز در کشور اثرات غیر مستقیم دارد. گاهی برخی سودجویان با خرید محصول از بازار داخلی و صادرات آن با نرخ آزاد، موجب لطمه به اعتبار بازار ایران می‌شوند. این شکاف قیمتی بعضاً تا ۵۰ یا ۶۰ دلار در هر تن محصول تفاوت ایجاد می‌کند و می‌تواند به طرح‌های دامپینگ علیه ایران در بازار جهانی منجر شود.

منصوری تأکید کرد: با وجود این چالش‌ها، فولاد مبارکه با رعایت کامل مقررات ارزی و مالی کشور، تلاش کرده جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ کند.

مزیت‌های رقابتی فولاد مبارکه در بازارهای جهانی

وی با اشاره به رقابت سنگین در بازار فولاد جهانی بیان کرد: رقابت در بازار فولاد هر سال شدیدتر می‌شود و کشورهایی مانند چین و روسیه با هزینه‌های تولید پایین‌تر، تعیین‌کننده قیمت‌های جهانی هستند؛ بنابراین تنها شرکت‌هایی موفق خواهند بود که بتوانند هزینه تمام‌شده خود را کاهش دهند. کیفیت امروز دیگر مزیت رقابتی نیست؛ یک الزام پایه است. مزیت اصلی فولاد مبارکه در خوش‌قولی، تحویل به‌موقع، پایداری در تأمین و تعامل حرفه‌ای با مشتریان بین‌المللی است.

مدیر صادرات گروه فولاد مبارکه اذعان داشت: افزایش نرخ حامل‌های انرژی در کشور، یکی از چالش‌های مهم صنعت فولاد است. در حالی که رقبا در کشورهای دیگر از انرژی یارانه‌ای بهره‌مند هستند، لازم است سیاست‌گذاران برای حفظ مزیت رقابتی فولاد ایران، حمایت هوشمندانه‌ای از فولادسازان داخلی داشته باشند.

تداوم صادرات در شرایط تحریم

وی اضافه کرد: تحریم‌ها همواره یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های ما بوده است. در دوره‌های مختلف، ازجمله سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۷، فولاد مبارکه با طراحی سازوکارهای خاص مالی و لجستیکی، توانسته است مسیر صادرات خود را باز نگه دارد. امروز اغلب معاملات ما به‌صورت نقدی انجام می‌شود تا ریسک‌های بانکی و اعتباری به حداقل برسد.

منصوری اظهار داشت: ما از توان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای داخلی استفاده می‌کنیم تا کالاها را در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه به مقصد برسانیم. حتی در شرایط تحریم حمل‌ونقل دریایی، شبکه‌ای مطمئن برای ارسال محصولات ایجاد کرده‌ایم تا صادرات هیچ‌گاه متوقف نشود.

توسعه بازارهای هدف و استفاده از هوش تجاری

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی صادراتی ما مبتنی بر مطالعات دقیق بازار و تحلیل داده‌های جهانی است. با استفاده از ابزارهای هوش تجاری، روند تقاضای کشورهای هدف تا افق ۱۴۱۰ پیش‌بینی شده است تا بتوانیم متناسب با نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی، برنامه تولید و فروش را تنظیم کنیم. اولویت ما کشورهای همسایه هستند که بیشترین ارزش افزوده را برای شرکت ایجاد می‌کنند.

تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا

مدیر صادرات گروه فولاد مبارکه با اشاره به استراتژی صادراتی فولاد مبارکه عنوان داشت: سال گذشته حدود ۴۰ درصد از صادرات فولاد مبارکه مربوط به محصولات با ارزش افزوده بالا بود و امسال نیز هدف‌گذاری کرده‌ایم این سهم افزایش یابد. تمرکز ما بر صادرات محصولاتی است که ضمن برخورداری از کیفیت ممتاز، برند فولاد مبارکه را در سطح جهانی متمایز می‌کنند.

صادرات؛ مسیر یادگیری و نوآوری صنعتی

وی در پایان یادآور شد: صادرات برای فولاد مبارکه یک دانشگاه واقعی است. هر تعامل با مشتری خارجی، ما را با استانداردهای جدید، فناوری‌های نو و نیازهای متنوع بازار جهانی آشنا می‌کند. نتیجه این تعاملات، نوآوری در تولید، بهبود کیفیت و رشد دانش فنی در سراسر مجموعه است. فولاد مبارکه توسعه‌های خود را مدیون نگاه صادرات‌محور و تجربه‌های ارزشمند حضور در بازارهای بین‌المللی است

