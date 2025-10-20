بر لزوم توسعه و تکمیل زنجیره نورد سرد در استان چهارمحال و بختیاری تأکید شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ در ابتدای این بازدید، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با اشاره به رسالت این شرکت در زنجیره ارزش گروه فولاد مبارکه اظهار کرد: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به‌عنوان تنها تولیدکننده ورق‌های گالوانیزه ویژه استفاده در صنایع خودروسازی کشور و با در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار محصولات گالوانیزه کشور، نقش مؤثری در تحقق اهداف خودکفایی صنعت خودروسازی کشور و توسعه متوازن منطقه‌ای ایفا می‌کند.

وی ضمن تشریح ظرفیت‌های تولید در بخش‌های مختلف شرکت، بر اهمیت ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش فنی و تجربیات مهندسی میان واحدهای گروه فولاد مبارکه تأکید کرد و افزود: زیرساخت‌های ایجادشده در این مجموعه زمینه‌ساز توسعه فناوری و ارتقای کیفیت محصولات در سطح استانداردهای بین‌المللی است.

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به ضرورت توسعه و تکمیل زنجیره نورد سرد در استان چهارمحال و بختیاری گفت:با تکمیل زنجیره نورد سرد در استان،اقدامی ارزشمند در راستای توسعه منطقه صورت خواهد پذیرفت.

شجاعی در ادامه پیشنهاد داد با ایجاد دفتر شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه در استان چهارمحال و بختیاری، سایر شرکت‌های فولادی فعال در استان نیز بتوانند از خدمات مشاوره‌ای، طراحی و فنی این مجموعه بهره‌مند شوند.

