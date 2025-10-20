تعامل میان بنیاد ملّی نخبگان و فولاد مبارکه بسیار چابک و سریع در حال انجام است

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، ساره گلی، رئیس بنیاد ملّی نخبگان اصفهان در نشست صمیمی نخبگان این استان با مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: نخبگان در توسعه کشور نقش مهمی دارند؛ بنیاد ملّی نخبگان در سال ۱۳۸۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور مقام معظم رهبری تأسیس شد و هدف از تشکیل آن رفع نیازهای مربوط به شناسایی و هدایت نخبگان در سطوح مختلف ازجمله دانش‌آموزی، دانشگاهی و پس از دانشگاه است.

وی افزود: استان اصفهان جزو نخستین استان‌هایی بود که بنیاد ملّی نخبگان در آن از سال ۱۳۸۸ شکل گرفت و سیاست اصلی آن شناسایی و اثرگذاری بر نخبگان است. تعریف نخبگی براساس اثرگذاری در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صنعت، است و معتقدیم که نخبگان باید دارای معدل خوب، سلامت دانشگاهی، مقالات پژوهشی و سرآمدی در تخصص خود باشند تا بتوانند در عرصه‌های صنعتی و حکمرانی اثرگذار باشند.

ایشان خاطر نشان کرد: تعامل و همکاری میان بنیاد ملّی نخبگان و فولاد مبارکه به دلیل نبود محدودیت‌های اداری و بیمه‌ای، بسیار چابک و سریع در حال انجام است و این در حالی است که گرنت‌هایی از سوی گروه فولاد مبارکه به بنیاد نخبگان اختصاص یافته است. همچنین، گرنت‌های جدیدی در آینده در نظر گرفته شده و سیستم تخصیص گرنت‌ها فعال است.

وی در مورد چالش‌های اولیه، در ابتدا، مشکل امضای قراردادهای گرنت‌های ملّی وجود داشت که با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برطرف و طرح ملّی «همیارصنعت» ثبت شد؛ این طرح، امکان امضای قرارداد مستقیم بین نخبگان و صنایع در استان‌ها را فراهم کرده است.

در ادامه گفت: ورود صنعت به حوزه نخبگان از اهمیت زیادی برخوردار است و خوشبختانه ظرفیت کشور در این زمینه بسیار بالاست و بنیاد ملّی نخبگان آماده است تا در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و سایر اهداف، نقش‌آفرینی کند. نخبگان، نسل جوان و فعال، آماده همکاری با صنعت هستند و در آینده می‌توان بسترهای بیشتری برای اثرگذاری آنان در سایر حوزه‌ها ایجاد کرد.

در آخر تصریح کرد: از مدیران و صنعتگران عزیزم تقاضا دارم تا با همکاری و تعامل فکری، بسترهای بیشتری برای فعالیت و اثرگذاری نخبگان فراهم آورند. جا دارد که از پروژه‌های انجام‌شده و نتایج مثبت آن‌ها، مانند شرکت‌های دانش‌بنیان و پر کردن فاصله دانشگاه و صنعت، قدردانی کنم؛ امیدوارم نخبگان عزیز کشورمان بتوانند در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند.

