رئیس بنیاد ملّی نخبگان اصفهان در نشست صمیمی نخبگان این استان با مدیرعامل گروه فولاد مبارکه:
تعامل میان بنیاد ملّی نخبگان و فولاد مبارکه بسیار چابک و سریع در حال انجام است
رئیس بنیاد ملّی نخبگان اصفهان در نشست صمیمی نخبگان این استان با مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: نخبگان در توسعه کشور نقش مهمی دارند؛ بنیاد ملّی نخبگان در سال ۱۳۸۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور مقام معظم رهبری تأسیس شد و هدف از تشکیل آن رفع نیازهای مربوط به شناسایی و هدایت نخبگان در سطوح مختلف ازجمله دانشآموزی، دانشگاهی و پس از دانشگاه است.
وی افزود: استان اصفهان جزو نخستین استانهایی بود که بنیاد ملّی نخبگان در آن از سال ۱۳۸۸ شکل گرفت و سیاست اصلی آن شناسایی و اثرگذاری بر نخبگان است. تعریف نخبگی براساس اثرگذاری در حوزههای مختلف، بهویژه صنعت، است و معتقدیم که نخبگان باید دارای معدل خوب، سلامت دانشگاهی، مقالات پژوهشی و سرآمدی در تخصص خود باشند تا بتوانند در عرصههای صنعتی و حکمرانی اثرگذار باشند.
ایشان خاطر نشان کرد: تعامل و همکاری میان بنیاد ملّی نخبگان و فولاد مبارکه به دلیل نبود محدودیتهای اداری و بیمهای، بسیار چابک و سریع در حال انجام است و این در حالی است که گرنتهایی از سوی گروه فولاد مبارکه به بنیاد نخبگان اختصاص یافته است. همچنین، گرنتهای جدیدی در آینده در نظر گرفته شده و سیستم تخصیص گرنتها فعال است.
وی در مورد چالشهای اولیه، در ابتدا، مشکل امضای قراردادهای گرنتهای ملّی وجود داشت که با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برطرف و طرح ملّی «همیارصنعت» ثبت شد؛ این طرح، امکان امضای قرارداد مستقیم بین نخبگان و صنایع در استانها را فراهم کرده است.
در ادامه گفت: ورود صنعت به حوزه نخبگان از اهمیت زیادی برخوردار است و خوشبختانه ظرفیت کشور در این زمینه بسیار بالاست و بنیاد ملّی نخبگان آماده است تا در حوزههای اقتصادی، انرژی و سایر اهداف، نقشآفرینی کند. نخبگان، نسل جوان و فعال، آماده همکاری با صنعت هستند و در آینده میتوان بسترهای بیشتری برای اثرگذاری آنان در سایر حوزهها ایجاد کرد.
در آخر تصریح کرد: از مدیران و صنعتگران عزیزم تقاضا دارم تا با همکاری و تعامل فکری، بسترهای بیشتری برای فعالیت و اثرگذاری نخبگان فراهم آورند. جا دارد که از پروژههای انجامشده و نتایج مثبت آنها، مانند شرکتهای دانشبنیان و پر کردن فاصله دانشگاه و صنعت، قدردانی کنم؛ امیدوارم نخبگان عزیز کشورمان بتوانند در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند.