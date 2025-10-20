خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست صمیمانه با نخبگان اصفهان:

اقتصاد چرخشی و فولاد سبز، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، سرفصل‌های اولویت‌دار فولاد مبارکه برای نوآوری هستند

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: گروه فولاد مبارکه نقش مهمی در توسعه فناوری و نوآوری در صنعت فولاد کشور ایفا می‌کند و در این میان ارتقای سطح استانداردها و همکاری‌های بین‌المللی امری ضروری است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست صمیمانه با نخبگان اصفهان اظهار کرد: گروه فولاد مبارکه نقش مهمی در توسعه فناوری و نوآوری در صنعت فولاد کشور ایفا می‌کند و در این میان ارتقای سطح استانداردها و همکاری‌های بین‌المللی امری ضروری است؛ فولاد مبارکه یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است و در راستای همکاری با شرکت‌های بزرگ جهانی، استانداردهای لازم را رعایت کرده و تلاش دارد تا آن‌ها را به‌روز نگه دارد.

وی در ادامه افزود: ما استفاده از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه در بخش‌های مختلف گروه فولاد مبارکه را در اولویت خود قرار داده‌ایم و در این راستا تیم‌هایی برای افزایش بهره‌وری و اصلاح فرآیندها فعالیت می‌کنند. صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه نوآوری و فناوری‌های جدید را رصد می‌کند تا گروه فولاد مبارکه را در مسیر توسعه فناوری‌های نوین قرار دهد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در حال حاضر، عدم تمرکز بر صادرات دانش کسب‌شده در صنعت فولاد و نیاز به تبدیل شدن به صادرکننده دانش و لایسنس‌های صنعتی، یکی از چالش‌های اصلی ماست. سه محور راهبردی را برای آینده حوزه تکنولوژی گروه فولاد مبارکه تعریف کرده‌ایم: نخست، اقتصاد چرخشی و فولاد سبز، دوم، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی و سوم، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاست.

وی اذعان داشت: بخش‌های داخلی کارخانه‌ها در جذب فناوری و نوآوری نقش ویژه‌ای دارند و مسئولیت گروه فولاد مبارکه نیز در این زمینه سنگین است. نقش نهادهای نخبگانی، حمایت‌های مالی از آن‌ها و سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌های نوین ازجمله موضوعات مهمی است که نباید بگذاریم مغفول بماند. در این میان مدل‌های همکاری و سرمایه‌گذاری با طیف نخبگانی کشور نیز باید اصلاح شوند.

زرندی تصریح کرد: مدل‌های پایلوت دانشگاهی و صنعت، نیازمند اصلاح و بهبود هستند تا بتوانند به‌صورت مؤثرتر در توسعه فناوری‌های کاربردی و تجاری‌سازی نقش‌آفرین باشند. موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، سرعت‌بخشی در فرآیندهای قراردادهای پژوهشی و کاهش بروکراسی است که برای این امر باید بر استفاده از تیم‌های علمی و نخبگان برای حل چالش‌های فناوری تأکید شود.

وی ابراز داشت: امروز صنعت فولاد کشور با چالش‌های اقتصادی و زیرساختی، ازجمله افزایش قیمت گاز و هزینه‌های پروژه‌های بزرگ زیرساختی مواجه است که امیدواریم بتوانیم با استفاده از روش‌های نوین، این محدودیت‌ها را جبران کنیم. از سوی دیگر حفظ قدرت رقابتی، تمرکز بر نوآوری و فناوری و آماده‌سازی گروه فولاد مبارکه برای مواجهه با چالش‌های آینده را امری ضروری می‌دانیم.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: توسعه فناوری، نوآوری و همکاری‌های بین‌المللی در صنعت فولاد از دیگر مسائلی است که باید به آن توجهی ویژه داشت؛ گروه فولاد مبارکه اخیراً در حوزه ایمنی و سلامت شغلی موفق به کسب رتبه جهانی شده و این گواهی‌نامه‌ معتبر جهانی دریافت کرده است. جایزه نوبل امسال در حوزه رشد پایدار و نوآوری است و آینده بشریت به سمت توسعه مبتنی بر نوآوری حرکت می‌کند، بنابراین باید در این مسیر گام‌های مؤثری برداشت.

وی عنوان داشت: امروزه صنایع بزرگ دنیا ناگزیر به تقویت و توسعه ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی هستند که در این حوزه نخبگان داخلی کشورملم می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند، چراکه تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مشکلات زیادی برای تولید ایجاد کرده‌ است. پس از دوران همه‌گیری ویروس کرونا، ارتباطات بین‌المللی کاهش یافته و باید راه‌هایی برای بازیابی این روابط پیدا کرد. بنابراین ضرورت حضور در عرصه بین‌المللی دوچندان شده و صنایع باید ارتباطات مؤثرتری با دانشگاه‌ها و نخبگان برقرار کنند.

زرندی در پایان اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود که نشست‌های تخصصی با حضور نخبگان در حوزه فولاد برگزار شود تا نتایج ملموسی حاصل شود و در صورت امکان، در آینده بتوان در کنار تیم‌های علمی کشور، توسعه فناوری‌های نوین محقق شود. امیدواریم که بتوانیم در آینده‌ شاهد نقش پررنگ‌تر نخبگان در کنار حوزه تولید و توسعه فناوری و نوآوری در صنعت باشیم.

