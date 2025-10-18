ارزش جایگزینی فولاد مبارکه از نظر اقتصادی سالانه بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار است/ نقش مؤثر این صنعت در کنترل هزینه واردات مواد اولیه و محصولات جایگزین آن در کشور
فولاد مبارکه بهعنوان یک پیشران اصلی در صنعت فولاد و توسعه صنعتی کشور، با تولید کیفیترین ورقهای فولادی، نقش مهمی در تأمین نیازهای صنعتی کشور داشته و بهعنوان موتور محرکه صنعت کشور شناخته میشود. این گروه بزرگ صنعتی نهتنها تأمینکننده مواد اولیه برای صنایع مختلف خودروسازی، لوازم خانگی، نفت، گاز و برق است، بلکه نقش مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور در بازدید از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متافو تبریز گفت:
تأثیر فولاد مبارکه بر صنایع پاییندستی و تأمینکنندگان مواد اولیه، تکنولوژی و قطعات، حجم وسیعی از اشتغال و فعالیتهای صنعتی را در برمیگیرد و بدون شک، ایجاد مانع بر سر راه فولاد مبارکه، باعث توقف یا کاهش قابل توجه تولیدات و توسعههای صنعتی خواهد شد. از نظر اقتصادی، ارزش جایگزینی فولاد مبارکه سالانه بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار برآورد میشود که نشاندهنده اهمیت استراتژیک آن است.
اگر فولاد مبارکه نبود، هزینه واردات مواد اولیه و محصولات جایگزین آن در کشور بسیار بالا میرفت و اقتصاد کشور آسیب میدید. در واقع، فولاد مبارکه نقش پیشران در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را دارد و توسعه صنعت کشور بدون حضور آن غیرممکن است.
از دیگر سو، حضور فولاد مبارکه در نمایشگاههای صنعت فولاد کشور بهعنوان نمادی از این صنعت ضروری است، چراکه نقش اصلی در توسعه و پیشرفت صنعت فولاد و صنایع پاییندست دارد. در نمایشگاههای مختلف، از جمله در تبریز، حضور فولاد مبارکه نشاندهنده اهمیت و جایگاه ویژه آن در توسعه صنعتی منطقه و کشور است. در مجموع، فولاد مبارکه نه تنها تولیدکننده ورقهای فولادی است، بلکه نقش کلیدی در پایداری و توسعه اقتصادی و صنعتی ایران ایفا میکند.