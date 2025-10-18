رئیس هیئت عامل ایمیدرو؛
برق صنایعی که در خودتأمینی سرمایهگذاری کردهاند باید به خودشان اختصاص یابد
فولاد مبارکه یکی از صنایع بزرگ در خاورمیانه است که ما باید به وجود چنین صنعتی در کشورمان افتخار کنیم. در طرح توازن، متأسفانه طبق برنامه، سازمانهایی که بایستی به وظایفشان عمل میکردند در زیرساختها مثل برق، آب، گاز و زیرساختهای جادهای و بنادری از برنامه عقب افتادند؛ ولی صنعت و شرکتهای بزرگ فولادی ما به سمت اهدافی که داشتند حرکت کردند و به ظرفیتهایی که طبق برنامه بود، دست یافتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عموی فولاد مبارکه، محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید از پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متافو تبریز گفت: در این راستا که سیاستهای توسعهای همزمان و توازن برقرار نشد، ناترازی انرژی به وجود آمد، لذا با توجه به برنامههای درازمدت گروه فولاد مبارکه و این حس که ناترازی ممکن است به وجود بیاید، این شرکتها شروع به سرمایهگذاری در زیرساختهای برق کردند. خوشبختانه امروز در صنعت، بیش از ۴۰۰۰ مگاوات برق توسط خود صنایع تولید میشود.
در شرایط ناترازی، این برق با توجه به هدف اولیهای که قرار بود به صنایع داده شود، داده نشد. لذا ما از برنامه تولید با توجه به ظرفیت در کشور عقب افتادیم و این عقبافتادگی تولید باعث شد که سود این شرکتها روزبهروز کاهش پیدا کند، بهطوری که سود شرکتهای فولادی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
این کاهش سودآوری بیشتر در شرکتهای بزرگی است که وابسته به صندوقهای بازنشستگی هستند و این خطر وجود دارد که اگر در مورد ناترازی این شرکتها فکر اساسی نشود، با مشکلات متعددی مواجه شویم. سیاست بر این است که بتوانیم به وزارت نیرو کمک کنیم تا با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد و سرمایهگذاریهایی که انجام شده، برق صنایعی که تولید میکنند به خودشان بازگردانده شود.
تمام سعی ایمیدرو با هماهنگی وزیر محترم صمت که پشتیبان این موضوع هستند، بر این است که برق صنایعی که در خودتأمینی سرمایهگذاری کردهاند به خودشان اختصاص یابد. خوشبختانه با تفاهمهای جدیدی که انجام شده، در حوزه ناترازی گاز نیز صنایع بزرگ در حال مشارکت هستند تا بتوانند کسری گاز را برای صنعت فولاد جبران کنند.