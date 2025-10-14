استقرار استاندارد ایزو ۴۵۰۰۳؛ گامی نو در صیانت از سلامت روان کارکنان فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در راستای صیانت از نیروی انسانی و توجه به سلامت روان کارکنان و خانواده‌های آنان، شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان نخستین شرکت صنعتی کشور، در کنار استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001، فرآیند استقرار استاندارد بین‌المللی ISO45003 را نیز آغاز کرده است. این اقدام با هدف شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات روانی اجتماعی در محیط کار و ارتقای تاب‌آوری روانی کارکنان انجام می‌شود.

حمزه علی‌آبادی، سرپرست مددکاری اجتماعی شرکت فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار داشت: سلامت روان کارکنان تنها یک دغدغه فردی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با بهره‌وری، پایداری و توسعه سازمانی ارتباط دارد. فولاد مبارکه با نگاه جامع به مقوله سرمایه انسانی، صیانت از سلامت روان کارکنان و خانواده‌های آنان را جزو اولویت‌های راهبردی خود قرار داده است.

وی در ادامه افزود: استاندارد بین‌المللی ISO45003 به‌عنوان مکمل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001، چارچوبی علمی برای شناسایی و کنترل مخاطرات روانی–اجتماعی فراهم می‌آورد و استقرار آن به ما کمک می‌کند محیطی ایمن، آرام و حمایت‌گر برای همکاران عزیز ایجاد کنیم. سرپرست مددکاری اجتماعی شرکت فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به نقش واحدهای مختلف در این مسیر گفت: اجرای موفق این استاندارد مستلزم همکاری و هم‌افزایی تمامی بخش‌هاست. در این راستا، واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی، استراتژی و تعالی سازمانی، واحدهای تولیدی و خدمات فنی و پشتیبانی، و همچنین امور اداری نقشی کلیدی در تحقق این هدف دارند. هم‌افزایی این بخش‌ها زمینه‌ساز ایجاد نظامی یکپارچه برای حفظ و ارتقای سلامت روان کارکنان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد محیط کاری سالم، با نشاط و دارای ایمنی روانی، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، آموزش تخصصی، و ساختار حمایتی پایدار است. استقرار ایزو ۴۵۰۰۳ می‌تواند مسیر دستیابی به این هدف را هموار کند.»

علی‌آبادی در پایان اذعان داشت: امید است با همت و همراهی تمامی مدیران، سرپرستان و کارکنان، استقرار کامل استاندارد ISO45003 در فولاد مبارکه به‌زودی محقق شود تا الگویی الهام‌بخش برای سایر صنایع کشور در حوزه سلامت روان و توسعه پایدار نیروی انسانی باشیم.

