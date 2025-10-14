خبرگزاری کار ایران
سرپرست مددکاری اجتماعی فولاد مبارکه خبرداد؛

استقرار استاندارد ایزو ۴۵۰۰۳؛ گامی نو در صیانت از سلامت روان کارکنان فولاد مبارکه

سرپرست مددکاری اجتماعی فولاد مبارکه از استقرار استاندارد ایزو ۴۵۰۰۳ در فولاد مبارکه خبرداد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در راستای صیانت از نیروی انسانی و توجه به سلامت روان کارکنان و خانواده‌های آنان، شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان نخستین شرکت صنعتی کشور، در کنار استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001، فرآیند استقرار استاندارد بین‌المللی ISO45003 را نیز آغاز کرده است. این اقدام با هدف شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات روانی اجتماعی در محیط کار و ارتقای تاب‌آوری روانی کارکنان انجام می‌شود.

حمزه علی‌آبادی، سرپرست مددکاری اجتماعی شرکت فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار داشت: سلامت روان کارکنان تنها یک دغدغه فردی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با بهره‌وری، پایداری و توسعه سازمانی ارتباط دارد. فولاد مبارکه با نگاه جامع به مقوله سرمایه انسانی، صیانت از سلامت روان کارکنان و خانواده‌های آنان را جزو اولویت‌های راهبردی خود قرار داده است.

وی در ادامه افزود: استاندارد بین‌المللی ISO45003 به‌عنوان مکمل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001، چارچوبی علمی برای شناسایی و کنترل مخاطرات روانی–اجتماعی فراهم می‌آورد و استقرار آن به ما کمک می‌کند محیطی ایمن، آرام و حمایت‌گر برای همکاران عزیز ایجاد کنیم. سرپرست مددکاری اجتماعی شرکت فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به نقش واحدهای مختلف در این مسیر گفت: اجرای موفق این استاندارد مستلزم همکاری و هم‌افزایی تمامی بخش‌هاست. در این راستا، واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی، استراتژی و تعالی سازمانی، واحدهای تولیدی و خدمات فنی و پشتیبانی، و همچنین امور اداری نقشی کلیدی در تحقق این هدف دارند. هم‌افزایی این بخش‌ها زمینه‌ساز ایجاد نظامی یکپارچه برای حفظ و ارتقای سلامت روان کارکنان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد محیط کاری سالم، با نشاط و دارای ایمنی روانی، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، آموزش تخصصی، و ساختار حمایتی پایدار است. استقرار ایزو ۴۵۰۰۳ می‌تواند مسیر دستیابی به این هدف را هموار کند.»

علی‌آبادی در پایان اذعان داشت: امید است با همت و همراهی تمامی مدیران، سرپرستان و کارکنان، استقرار کامل استاندارد ISO45003 در فولاد مبارکه به‌زودی محقق شود تا الگویی الهام‌بخش برای سایر صنایع کشور در حوزه سلامت روان و توسعه پایدار نیروی انسانی باشیم.

